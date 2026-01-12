A kormány mindent megtesz a kkv-k támogatásáért

A kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére hadigazdaság helyett békegazdaságot épít, adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatva a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart – írta hétfőn a legfrissebb iparstatisztikai jelentéshez fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint hozzátették, ezzel szemben Brüsszel újabb és újabb terheket róna Európára: 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok, amelyet Brüsszel a következő tíz évben a magyar családokkal és vállalkozásokkal fizettetne meg. „Ezt a kormány nem fogja hagyni, megvédjük a hazai kkv-kat, a tiszás megszorító csomagot pedig lesöpörjük az asztalról! – hangsúlyozta az NGM.

Idézték a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait, amelyek alapján 2025 novemberében az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához mérten 5,4 százalékkal, az előző hónaphoz képest 2 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás is bővült.

Az NGM kitért arra, hogy Brüsszel régóta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezi a magyarországi ipar teljesítményét. Ezért a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, így az ipar fellendítését. A kormány azonban itt nem áll meg: elindította az 1+1 Program második ütemét, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítja a 150 új gyár programot – sorolta a minisztérium.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel keretében eddig több mint 16 ezer igényt nyújtottak be, a szerződött összeg pedig átlépte a 400 milliárd forintot.

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro – írta az NGM.