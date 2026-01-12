A jó kapcsolat nem áll meg a diplomáciánál

A rendkívül jó osztrák-magyar kapcsolatokat parlamenti dimenzióban is tovább ápoljuk – hangoztatta Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Bécsben, az osztrák Nemzeti Tanács elnökével , Walter Rosenkranz-cal tartott közös sajtótájékoztatón.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b) és Walter Rosenkranz, az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke a munkamegbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatón az osztrák Parlamentben, Bécsben

Walter Rosenkranz hétfőn az osztrák Parlamentben fogadta Kövér Lászlót, ahol a sajtótájékoztatót megelőzően munkamegbeszélést tartottak.

Kövér László a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy közös történelmünk is alátámasztja a két ország közötti szoros kapcsolatot.

Elmondta, hogy Ausztria 2023-ban a második legnagyobb tőkebefektető volt Magyarországon több mint 10 milliárd euró értékben, és a harmadik legnagyobb foglalkoztató: a 2022-es adatok szerint a Magyarországon jelen lévő több mint 2200 osztrák vállalat mintegy 76 ezren embert foglalkoztat.

Mindezek mellett a negyedik helyen áll Ausztria a magyar kereskedelmi forgalmat tekintve.

Hozzátette, hogy a kereskedelmi forgalom 2024-ben csökkent, tavaly pedig azon a szinten stagnált, vagyis a térséget Oroszország ukrajnai háborúja „gazdasági értelemben is rendkívüli módon érintette és megviselte”.

Ez egy olyan kérdés, amiben együtt kell működnünk a jövőben – mondta, hozzátéve: „lehet, hogy különböző utakat képzelünk el a békéig, de abban nincs vita közöttünk, hogy a háborúnak minél előbb be kell fejeződnie”.

Kövér László megköszönte Walter Rosenkranz nyitottságát abban az irányba, hogy az ötven éve elfogadott népcsoport törvényt a 21. századi realitáshoz igazítják. A cél az, hogy az Ausztriában élő népcsoportok is megőrizhessék kultúrájukat és nyelvüket.

Az Európai Unió-Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírása elleni tiltakozásról azt mondta, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa is figyelmen kívül hagyja az EU alapítóinak eredeti szándékát, ami a belső piac védelmén túl arra is irányul, hogy a gazdák kulturális erejüket is megőrizzék az országaikban.

Hozzátette, hogy a megállapodás komoly veszélyeket jelent „úgy az osztrák, mint a magyar gazdákra”.

Kérdésre válaszolva Kövér László elmondta, hogy amennyiben az Egyesült Államok és Oroszország is egy kétoldalú találkozón szeretné deklarálttá tenni a béke elérésének kérdéseit, akkor erre Budapest kiváló helyszínt tudna biztosítani, de ebben a pillanatban ez nem tűnik aktuálisnak.

Szintén kérdésre válaszolva a kommunista időkre emlékeztetőnek ítélte azt, ahogyan a Patriótákkal az Európai Parlamentben bánnak, hogy kirekesszék a politikai diskurzusból vagy egyenesen a betiltásán gondolkodnak.

Walter Rosenkranz is a két ország közötti jó kapcsolat fenntartásáról beszélt. Kitért a határon átnyúló együttműködésekre, különösen a határ menti mentőszolgálatok közötti együttműködésre, amely tavaly szeptember óta működik.

Az osztrák Nemzeti Tanács elnöke köszönetet mondott Kövér Lászlónak azért, mert az illegális migráció elleni küzdelemben Magyarország éllovas szerepet tölt be.

Kitért arra is, hogy bár Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárására az intézkedések minden eddiginél intenzívebbek, de a helyzet és a kilátások nehezen ítélhetők meg.

A világpolitikai kérdéseket érintve elmondta: a megbeszélés során kitértek arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal, hogy nemcsak Vlagyimir Putyin orosz elnök felé keresi a kapcsolatot, hanem jó viszonyban van Donald Trump amerikai elnökkel is, egyfajta közvetítő szerepet tölt be.

A világrend átalakulóban van – mondta Walter Rosenkranz, majd hozzátette, hogy Európának a világpolitika színpadán öntudatosan és meghatározóan kellene fellépnie.