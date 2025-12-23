Belföld
Háborúra játszanak a nyugati-vezetők
Anyagi érdekek vezérlik őket
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a nyugat-európai vezetők háború pártiak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A miniszterelnök így folytatta:
„Természetesen nem azért, mert gonoszak lennének. Nem. Geopolitikai vagy anyagi érdekek vezérlik őket.”
A kormányfő a bejegyzéséhez egy videót is megosztott, amelyben kifejtette, hogy nem arról van szó, hogy van egy mesterterv, és van valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat, hanem arról, hogy van egy katonai konfliktus, amely kapcsán mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára.