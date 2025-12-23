Háborúra játszanak a nyugati-vezetők

A kormányfő szerint nem arról van szó, hogy van egy mesterterv, és van valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat, hanem a nyugat-európai vezetők háborút akarnak - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök így folytatta:

„Természetesen nem azért, mert gonoszak lennének. Nem. Geopolitikai vagy anyagi érdekek vezérlik őket.”

A kormányfő a bejegyzéséhez egy videót is megosztott, amelyben kifejtette, hogy nem arról van szó, hogy van egy mesterterv, és van valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat, hanem arról, hogy van egy katonai konfliktus, amely kapcsán mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára - írta meg a Borsonline.