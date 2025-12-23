Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása + VIDEÓ

Gulyás Gergely elmondta, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Ez egymillió családot érint. Ennek köszönhetően mostantól két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál

„Emellett életbe lép a 30 év alatti anyák adómentessége, illetve a 40 év alatti anyáké, ha két gyermeket vállaltak” –fogalmazott a miniszter.



A kormány január 1-től 322 800 forintra emelte a minimálbért, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is. A 11 pontos kkv-fejlesztési program keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozóknál, az alanyi áfa-mentesség mértéke pedig 20 millió forintra emelkedik. Ezzel sokkal nagyobb perspektívák nyílnak meg a kkv-k előtt – emelte ki a miniszter.

Folytatódik az átlagnyugdíj-emelés, aminek köszönhetően az összeg 250 ezer forint fölé emelkedik. A tanárok 10 százalékkal emelkedik, ezzel a tanári átlagbér 936 ezer forintra emelkedik, ezzel több mint megduplázzák a pedagógusok bérét 2010-hez képest – emlékeztetett Gulyás Gergely.



A délelőtti kormányülésen Bóka János, EU-ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták. Az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből.

„Európának nem a háborút kellene finanszíroznia, hanem a békét kellene támogatni” – hangsúlyozta a miniszter. Véleménye szerint a konfliktus további elmélyítése helyett a diplomáciai megoldások előtérbe helyezésére lenne szükség.



Magyarország továbbra is következetesen ki akar maradni az ukrajnai háborúból – hangsúlyozta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az álláspont a pénzügyi döntésekben is egyértelműen megjelenik.

A háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, erről Zelenszkij ukrán államfő is egyértelműen nyilatkozott portugáliai tárgyalásain – mondta Gulyás Gergely. Európa tehát nem hitelt ad Ukrajnának, hanem egy olyan támogatást akar adni, amelyet sohasem fog visszakapni.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre az amerikai védőpajzzsal kapcsolatban elmondta: a kapcsolatfelvétel megtörtént az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a jövő évre maradnak. Hozzátette: az Európai Bizottság azt várja, mi lesz a magyarországi választások eredménye. Ezt követően jönnek majd az uniós pénzek.



A fuvarozókkal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta: Magyarországon 3 millió ember él olyan útvonal mellett, ahol tehergépjármű forgalom halad el. Ez környezeti, és zajszennyezést is jelent. A korábbi intézkedéssel, az útdíjemeléssel aa kormány célja az volt, hogy az autopályára tereljék a forgalmat.



A közmédia kérdésére, miszerint februárban lehet a budapesti békecsúcs időpontja azt mondta: nem időpontot keresnek, hanem az amerikaiak megpróbálják a béke feltételeit megteremteni. Békecsúcs akkor lesz, ha ez meglesz. A célkitűzés az, hogy ez Budapesten legyen.



A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az ügy a sajtószabadság körébe tartozik. A miniszter rámutatott: a döntésnek jogi vonatkozásai is vannak, hiszen a Tisza Párt perében egy, a párttal szimpatizáló bíró ítélkezett.