Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is

Hétfő reggel az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszának avatására utazott a kormányfő

 2025. december 22. hétfő. 8:28
"Újabb fontos pillanat az országépítésben. Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától" - fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor kiemelte: Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést.

A miniszterelnök az tis hozzátette, hogy "a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában. Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés."

