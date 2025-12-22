Belföld
Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is
Hétfő reggel az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszának avatására utazott a kormányfő
Orbán Viktor kiemelte: Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést.
A miniszterelnök az tis hozzátette, hogy "a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában. Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés."