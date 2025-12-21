Belföld
Orbán Viktor firkás pulcsija 50 milliót hozott
A bevételből a a Kárpátaljai KEGYES Alapítványt támogatják
A kormányfő a bejegyzésben úgy fogalmazott: viccnek indult az akció, de végül valódi segítség lett belőle. A pénzt a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány kapja a közmédia Jónak lenni jó! kampányában.
Arról a rajzos pulóverről van szó, amelynek mintája még egy korábbi ATV-interjú közben született, amikor Orbán Viktor Rónai Egonnal beszélgetve firkálni kezdett,. Az irkafirkából később poénból pulcsi- és pólóminta lett. A mostani videóban a miniszterelnök arra biztatja a nézőket, hogy a virágos rajzos pulcsira tovább licitáljanak, mert – mint fogalmaz – minden felajánlott forint jó célra megy.