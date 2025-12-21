2025. december 21., vasárnap

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor firkás pulcsija 50 milliót hozott

A bevételből a a Kárpátaljai KEGYES Alapítványt támogatják

MH
 2025. december 21. vasárnap. 17:08
Megosztás

A kárpátaljai magyarok megsegítésére ajánlják fel a „firkás pulcsikból” és más DPK-termékekből befolyt, eddig mintegy 50 millió forintot – derült ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett rövid videójából.

Orbán Viktor firkás pulcsija 50 milliót hozott
Egy kis tréfának indult, de óriási segítség lett Orbán Viktor firkás pulóvereiből a kárpátaljaiaknak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő a bejegyzésben úgy fogalmazott: viccnek indult az akció, de végül valódi segítség lett belőle. A pénzt a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány kapja a közmédia Jónak lenni jó! kampányában.

Arról a rajzos pulóverről van szó, amelynek mintája még egy korábbi ATV-interjú közben született, amikor Orbán Viktor Rónai Egonnal beszélgetve firkálni kezdett,. Az irkafirkából később poénból pulcsi- és pólóminta lett. A mostani videóban a miniszterelnök arra biztatja a nézőket, hogy a virágos rajzos pulcsira tovább licitáljanak, mert – mint fogalmaz – minden felajánlott forint jó célra megy.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

A háborús kölcsön követkeményei

A háborús kölcsön követkeményei

ĀOrbán Balázs: a békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz-KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga