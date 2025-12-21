A háborús kölcsön követkeményei

A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz-KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs megjegyezte, a következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk, mert az európai uniós csúcsértekezlet brüsszeli ülésén az EU tagállamai közül 24 úgy döntött, hogy háborús kölcsönt nyújt Ukrajnának, azonban három ország úgy határozott, hogy stratégiai jelentőségű döntést hoz és nem vesz részt a hadikölcsön nyújtásában, ezt ugyanis hosszú távon az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük. Ha ez a háború tovább terjed , vagy akár csak tovább folytatódik, az amerikaiak pedig kiszállnak, akkor a következő években a háborúpárti kormányoknak sokkal több kölcsönt kell nyújtaniuk Ukrajnának.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken. Mint mondta, a hadikölcsön nyújtásával mindenki, aki részt vesz, anyagilag érdekeltté válik Oroszország legyőzésében. Hozzátette, ha nem győzik le Oroszországot, hanem béke következik be, akkor ők nem fognak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyeket az elmúlt időszakban és a következő két évben beleraknak a háborúba.

A bizottság és az európai vezetők eredeti terve, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kapcsán elmondta, hogy olyan, hogy egy háború közben valaki hozzányúl az egyik háborúzó fél vagyonához és azt odaadja a másik félnek, még a második világháborúban sem történt meg. Szerinte ez nyílt hadüzenet lenne, és ha ez megtörtént volna, az oroszok bejelenthették volna a hadiállapot beálltát Oroszország és az Európai Unió (EU) között. A veszély ezzel nem hárult el, az európai elit egyre mélyebben van benne a háborúban, és egyre nagyobb az esélye egy Oroszország és Európa közötti direkt katonai konfrontációnak.

Orbán Balázs azt mondta, hogy az Európai Bizottság tisztviselői nyíltan beszélnek 2029-es és 2030-as dátumról: 2029-ben szeretnék megvalósítani az ukrán EU-csatlakozást, és ezt követően Ukrajna területéről akarják megindítani a katonai támadásokat Oroszországgal szemben. Mások mellett német és a francia védelmi miniszter is nyíltan beszél arról, hogy 2030-ra Európának készen kell állnia egy Oroszországgal közvetlenül vívandó háborúra.

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta: az európai háborúpárti vezetők azzal takaróznak, hogy az Oroszországgal vívandó háború elkerülhetetlen. Maga Donald Tusk lengyel miniszterelnök is azt mondta, hogy „vagy ma kell pénzt adni vagy holnap kell vért adni” – tette hozzá. Mint mondta, ezzel próbálják győzködni az európai választópolgárokat a hozzájárulásukról ahhoz, hogy még több pénzt költsenek a háborúra. Ennek az érvelésnek az ereje egyre inkább csökken, a társadalmi elégedetlenség pedig egyre növekszik.

Az amerikai béketeremtési kísérletek kapcsán elmondta, szomorú látni, hogy a hajdan oly ügyes és szellemesen működő európai diplomácia teljesen csődöt mondott. Hozzátette, „gyakorlatilag az európai vezetők (...) az ukránok ügynökeiként működnek”. Kiemelte, hogy az ukrán vezetés nem akar békét – mert az ő hatalmának és korrupciós rendszere megőrzésének is feltétele, hogy a háború folytatódjon –, ezért az európaiak csak arról győzködik az amerikaiakat, hogy ilyen feltételek mellett nem lehet az oroszokkal békét kötni. Ma az európai politikában a legerősebb háborús párt az Európai Néppárt, a Tisza Párt pedig ennek a tagja – jelentette ki a politikai igazgató.

Orbán Balázs rámutatott, hogy a volt ukrán külügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy az ukrán kormány azért imádkozik, hogy, Magyarországon kormányváltás legyen, és az ukrajnai háborút támogató kormánya legyen a magyaroknak. Kiemelte, nem véletlen, hogy a Tisza Párt vezetője ötven közösségimédia-bejegyzést tett közzé az elmúlt héten, és egyikben sem mondta el az álláspontját arról, hogy mit gondol a háborúról. Szerinte ezt azért nem tette, mert ha elmondaná, akkor a magyar emberek nem választanák meg őket.