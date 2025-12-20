Utastájékoztató kijelzőket helyeztek ki a kelenföldi peronoknál

A kelenföldi állomás mind az öt peronján nagy felületű utastájékoztató kijelzőket helyeztek el - erről a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán számolt be szombaton.

Hegyi Zsolt felidézte, hogy Kelenföld állomásról rengetegen indulnak útnak, és eddig csak az aluljáróban volt olyan információs tábla, amin a vonatok indulási ideje, a vágányszám vagy a késés is látható. Ez azért volt kellemetlen, mert ha eddig valaki az aluljáróban megnézte, hogy melyik vágányról indul a vonata, miután feljött a peronra, a változásokról már nem kapott tájékoztatást - indokolta az intézkedést a vezérigazgató.

Ezt a hiányosságot pótolva elkészültek az új, nagy felületű kijelzők mind az öt peron végén, így már minden peronról tájékozódni lehet a Kelenföldről induló vonatok vágányairól, de a vágányon belüli szektorokat is megjelenítik, ahol a vonatokra várakozni érdemes - jelezte a vezérigazgató.

Hozzátette: még tesztelik, hogy minden rendben működik-e, és ha valamilyen beállítást még változtatni szükséges, azt megteszik.

„Az utastájékoztatás fejlesztése néha apró dolgokon múlik, ez néhány monitor, mégis rengeteg embernek segít” - fogalmazott Hegyi Zsolt.

Mint elmondta: az utastájékoztatás ügyét kiemelten kezelik a MÁV-csoportban, ennek érdekében január elsejétől a szervezeti szabályaikat is megváltoztatják. Minden utastájékoztató egy szervezetben dolgozik majd, hogy hatékonyabban, gyorsabban tudjanak előrehaladni ezekben a fejlesztésekben.