Száz nap alatt már 15 ezer Otthon Start programos hitelt folyósítottak
Közel fele az igénylőknek fiatal házaspár
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start program első száz napjának eredményeit ismertető budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 19-én. Az államtitkár közlése szerint 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok a program szeptember elsejei indulása óta
Fotó: MTI/Soós Lajos
Panyi Miklós elmondta: szinte minden második igénylés fiatal házaspároktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.
Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll.
Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.