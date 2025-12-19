Hidegzuhanyt kapott az ellenzék

Az ellenzék azt hitte, a miniszterelnök menekül, pedig épp most mattolta őket. Schiffer András szerint Orbán Viktor tudatosan váltott, és beállt abba a pozícióba, ami eddig mindig tarolást hozott – miközben Tarr Zoltán egyetlen elszólással leplezte le a Tisza Párt valódi ajánlatát.

A 2025-ös évet, azon belül is elsősorban a kormányoldal és Orbán Viktor kommunikációs stratégiájának alakulását elemezte az ÖT YouTube-csatornán Schiffer András volt országgyűlési képviselő.

Schiffer a műsorban vízválasztónak nevezte a Pride felvonulást, amely után a kormánypárt harcmodort váltott. A legfontosabb események között említette azonban Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének nyári elszólását is, ami szavai szerint

„nagyjából minden megmutat arról, hogy mi a Tisza Párt ajánlata a választóknak.”

Az egykori országgyűlési képviselő emellett meghatározónak nevezte Donald Trump azon bejelentését, hogy Budapest adhat otthont egy orosz-amerikai béketárgyalásnak, és az ezt követő washingtoni magyar látogatást is.

Ez a két utóbbi, egymásba kapcsolódó történés az átrendeződő, multipoláris világrendben kezdi körvonalazni Magyarország lehetséges pozícióját és súlyát – fogalmazott.

Schiffer kifejtette, hogy milyen változást látott az év során Orbán Viktor és a kormánypártok kommunikációs stratégiájában.

A volt politikus szerint az év első felében, az évértékelőben és a március 15-i beszédében a kormányfő a Fidesz keménymagjához szólt. Ennek az volt a célja, hogy saját táborának harci tűzét felhozza a Tisza szintjére. Ez pedig el is érte Schiffer szerint. A nyártól azonban már az új kommunikációs stratégiát élesítették - írta a Mandiner.

„Az intenzív és egészen professzionálisnak tűnő online jelenléte a miniszterelnöknek meglehetősen sikeres volt ”

– mondta Schiffer, hozzátéve, hogy ezek Orbán Viktor karakterétől meglehetősen távolt álltak korábban.

Majd ezek után következett a kormányfő október 23-i beszéde, ahol már kiszólt az ellenzéki szavazók felé. Szerinte az ellenzék teljesen tévesen értelmezte ezt úgy, hogy a kormányfő pániba esett és „már az ellenzéki szavazóknak könyörög”. Ha valakinek ettől be kellene pánikolni, az éppen az ellenzéki pártok – hívta fel a figyelmet Schiffer.

A miniszterelnök elkezdett olyan választói csoportokhoz beszélni, amely korábban nem és tudatosan a beállt egy mérsékelt pozícióba. Ebből a stratégiából pedig Orbán Viktornak már négyszer lett kétharmada – hangsúlyozta Schiffer András.