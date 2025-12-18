Immár nyolc ganúsítottja van a Szőlő utcai ügynek

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség további bűncselekményeket rótt a volt igazgató terhére, és egy újabb őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását indítványozta - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban további gyanúsításokat közölt a Budapesti Javítóintézetet érintően, részben a már letartóztatásban lévő volt igazgatóval, részben pedig egy eddig ki nem hallgatott nevelővel szemben. A folytatólagos gyanúsítotti kihallgatáson a nyomozó ügyészek az intézmény korábbi kinevezett igazgatójával több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak, valamint gyermekprostitúció kihasználása bűntettének megalapozott gyanúját közölték. Az ügyészség a héten őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki a javítóintézetben több mint egy évtizede alkalmazásban álló nevelőt - írták.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő a felügyelete és nevelése alatt álló letartóztatásban lévő fiatalkorúakkal szemben többször használt becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket, illetve testi fenyítést. Ezentúl tudomással bírt arról, hogy az intézetben fogva tartott egyik növendék sérelmére az intézet vezetője szexuális bűncselekményt követett el, azonban ahelyett, hogy jelzési, feljelentési kötelezettségeit teljesítette volna, közölte a cselekményt elkövető igazgatóval, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről - tették hozzá.

A javítóintézet nevelőjét az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntettével gyanúsítja. Mivel tartani lehet attól, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség letartóztatásának elrendelését indítványozta; a kényszerintézkedésről a nyomozási bíró csütörtökön határoz.

A nyomozásban eddig nyolc személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a most letartóztatni indítványozott terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további egy terhelt bűnügyi felügyeletben van - áll a közleményben.