Új otthonteremtési támogatás indul

Mostantól több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozó és csaknem 30 ezer szakképzésben dolgozó részesülhet egy újabb, lakáshitel-törlesztéshez vagy önerő biztosításához felhasználható otthonteremtési támogatásban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Facebookra szerdán feltöltött videójában.

Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: „újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak”.

Hozzátette: a támogatás lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető. Ez a támogatás a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, a köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhetővé vált – mondta.

„Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket. Az Önök elkötelezett munkája nélkülözhetetlen hazánk fejlődése és közös jövőnk építése szempontjából. Bízom benne, hogy az otthontámogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban” – fogalmazott az államtitkár.