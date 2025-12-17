Negyvenhárom új mentőautó áll szolgálatba

Az idén vásárolt 101 új, korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba az országban – jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) és Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója az új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) budapesti bázisán 2025. december 17-én. Az idén vásárolt 101 új, korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba az országban

Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések az Országos Mentőszolgálatnál: mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra cserélik le a mentőautó-flottát.

Az idén vásárolt új autókkal egy évet fiatalodik az állomány – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy az új, nemzetközi összehasonlításban is korszerű, csúcstechnológiával ellátott autók nagyon fontosak a betegek, a járműben dolgozók, valamint a többi közlekedő szempontjából is.

Az elmúlt 15 évben jelentősen emelkedett a mentőszolgálat éves költségvetése is, míg 2010-ben 27 milliárd forint volt, mostanra ez 93 milliárd forintra nőtt – közölte Rétvári Bence.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy a mentőszolgálat 17 ezer dolgozója idén 1,3 millió betegnek segített és 50 millió kilométer tett meg az utakon.

A főigazgató bejelentette a mentőszolgálat január 15-től induló új kampányát, amelyben óvodás gyerekek könnyed, interaktív formában sajátíthatják majd el, hogyan tudnak segíteni a felnőtteknek, ha baj van.

Csató Gábor a közmédiának elmondta, hogy a 43 új autó 3,3 milliárd forintba került, a bennük található egészségügyi felszereléssel pedig majdnem ötmilliárd forint az összértékük.

Az új autók esetrohamkocsik, azaz az életmentéshez szükséges összes eszköz megtalálható bennük, mint például a lélegeztetőgép és a defibrillátor – fűzte hozzá a főigazgató.