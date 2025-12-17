Sztojka Attila: csaknem 83 milliárd forint értékben valósulnak meg felzárkóztatási programok

A kormányzat összesen 82,83 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremést szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban - mondta a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Komlón.

Sztojka Attila a tárca által szervezett konzultációs fórumon állami és civil szervezetek képviselői, esélyteremtési szakemberek és érdeklődők előtt ismertette: részben európai uniós támogatással tizenhárom program, illetve intézkedés valósul meg.

Ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyermekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, s még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is.

Bejelentette azt is, hogy a kormányzat 2026 januárjától harminc százalékkal növeli a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását, ezzel is segítve a helyben folyó, nemzetiségeket érintő feladatok ellátását. Ezekkel az intézkedésekkel a kormány megerősíti, hogy elkötelezett a nemzetiségek és a támogatásra szoruló közösségek iránt - emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javult a nemzetiségek, így a roma nemzetiségűek és a felzárkóztatásra szorulók helyzete is.

Közölte, hogy a 2010-es adatokhoz képest egymillióval többen dolgoznak és egymillió emberrel kevesebb él szegénységben Magyarországon a kabinet intézkedéseinek köszönhetően. Ezzel együtt a romák esetében másfél évtized alatt megduplázódott az érettségizettek és a diplomások aránya, így nőtt a roma társadalom mobilitása. Sztojka Attila kitért arra, hogy a komlói konzultációs fórum lehetőséget ad a párbeszédre és a felzárkózási stratégia megvalósításának folyamatos nyomon követésére is.

Példaként felhozta: e stratégia keretében jött létre, illetve működik 177 Biztos Kezdet Gyerekház, ahol nap mint nap mintegy háromezer fiatal részesülhet korai fejlesztésben, valamint 180 tanoda, amelyekben napi szinten több mint 5600 gyermek részesülhet fejlesztésben.

Emlékeztetett arra, hogy egy kiterjedt ösztöndíjrendszert is létrehoztak: az Útravaló programban 10 800 fiatalnak adnak ösztöndíjat csaknem 3 milliárd forintos keretösszeggel. Rámutatott arra, hogy a kormányzat felzárkóztatási és esélyteremtési intézkedései naponta jutnak el roma és nem roma emberekhez, családokhoz, gyermekekhez és idősekhez, ezeket pedig meg kell becsülni.

Utalt itt arra, hogy - a terveit túl is teljesítő Magyarországgal szemben - Nyugat-Európa jó néhány országában nem teljesültek a szegénység elleni küzdelmet szolgáló, az elmúlt másfél évtizedben megfogalmazott célkitűzések. Sőt, van, ahol kijelentik, hogy "a jóléti rendszer fenntarthatatlan" - fogalmazott, kiemelve, hogy ennek okai között a migráció is ott van.

Magyarországon ezzel szemben a munkalapú társadalom adja a garanciát arra, hogy az ország függetlensége, az emberek jóléte valóban elérhető és megvalósítható legyen - mondta, hozzáfűzve: van még teendő, s a keddi komlóihoz hasonló fórumok is segítenek e folyamatban.

Sztojka Attila szólt arról is, hogy a jelenlegi kabinet biztonságot és esélyt kínált a romáknak, ezeket az eredményeket pedig meg kell védeni, ugyanis a baloldali kormányok idején támadások érték a romákat és esély sem volt felzárkóztatásukra.

Az államtitkár szerint vannak ma is olyanok, akik igyekeznek homályba borítani a kormánynak a romák felzárkóztatása terén elért eredményeit, s "arra készülnek, hogy ezt az országot visszafordítsák a 2010 előtti időszakra", ezért is fontosnak nevezte, hogy kiálljanak azokért az elmúlt 15 évben megvalósult intézkedésekért, értékekért, amelyek garantálhatják a romák biztonságát és megélhetését.

Az Együttműködések rendszerének területi és országos fejlesztése elnevezésű projekt keretében megrendezett Magyar Nemzeti Roma Platform komlói állomásán a köszöntők után a roma identitás, közösségépítés, szemléletformálás, jogérvényesítés országos és helyi vetületeit értékelték szakemberek, illetve mondhatták el véleményüket helyi szervezetek képviselői.