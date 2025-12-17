Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem lehet bevándorlóország

Magyarország nem lehet bevándorlóország, "bárhogy próbál minket Brüsszel belezsarolni" - mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az ausztráliai terrortámadás kapcsán a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.

Szentkirályi Alexandra kiemelte: az egész világot megrázta, hogy az ausztrál tengerparton megtámadtak rengeteg, a hanukát ünneplő embert, és ez a terrortámadás sajnos nagyon komoly halálos áldozatokkal is járt.

Arról viszont kevesebbet lehetett olvasni, különösen a baloldali és nyugati sajtóban, hogy ezek a támadók bevándorlók. Az apa 1998-ban érkezett Ausztráliába, a fia, aki 25 évesen szintén részt vett a terrortámadásban, már Ausztráliában született - tette hozzá a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta: ezt a zsidó közösség elleni mészárlást, brutális terrortámadást olyan apa és fia követte el, akik mindketten bevándorlók, illetve bevándorló hátterűek, a fiú már Ausztráliában nőtt fel.

"Mi ezért mondjuk azt, hogy Magyarországból nem lehet bevándorlóország, és bárhogy próbál minket Brüsszel belezsarolni abba, hogy fogadjunk be migránsokat, nekünk a magyar emberek biztonsága mindig többet fog érni annál, minthogy engedjünk ennek a brüsszeli követelésnek, még akkor is, ha minden módon megpróbálnak minket zsarolni" - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.