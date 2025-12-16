Nem lesz hiány a jó minőségű magyar halból

Bár az aszály ebben az évben is komoly károkat okozott a hazai haltermelő gazdaságoknak, a karácsonyi asztalra így is bőven jut majd friss, magyar édesvízi hal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kedden kiadott körképe szerint továbbra is a ponty a legkeresettebb halfaj, a legtöbb vásárló pedig a konyhakész termékeket részesíti előnyben.

Évről évre visszatérő probléma a hazai haltermelésben az aszály, a víz hiánya mellett a meglévő vizek minősége is romlik, a forró nyarak alatt gyorsan emelkedik a víz hőmérséklete. A csapadékhiány mellett a madarak okozta halvesztséggel is minden évben meg kell küzdeniük a gazdálkodóknak. Ennek ellenére az idén is biztosított a hazai karácsonyi halkínálat, a fogyasztók kiváló minőségű haltermékek közül válogathatnak – állapították meg a körképben.

A halgazdaságok a karácsonyi időszakban értékesítik a megtermelt étkezési célú hal 55-60 százalékát – emelték ki.

A kínálat az idén is az élő haltól a különböző feldolgozottsági fokú (patkó, filé) termékig terjed. A vásárlók részéről ma már alapvető elvárás a szálkamentes termék, a pikkelyes halak lassan eltűnnek a piacról, élő halat pedig már csak kevesen vásárolnak.

A hagyományokhoz híven várhatóan ebben a szezonban is a ponty lesz a legkelendőbb, de egyre többen keresik a busát és az amúrt is, a szálkától ódzkodó fogyasztók pedig előszeretettel választják a ragadozó fajokat, a harcsát és a süllőt.

A hazai halfogyasztás mértéke nem túl magas, az elmúlt évben ráadásul – a haltermelők jelzései alapján – tovább zsugorodott a kereslet, ami elsősorban a magas inflációnak tudható be. A 2024-es karácsonyi szezonban jelentkező visszaesést az idén remélhetőleg nem követi újabb kereslet-csökkenés. A haltermelő gazdaságok reményei szerint a korábbi évek szintjén marad majd a fogyasztás az ünnepek előtti időszakban – írták a körképben.