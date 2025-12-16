A szakképzési rendszer folyamatos átalakítása révén megnőtt a szakmák elismertsége. Ehhez egyebek mellett hozzájárult, hogy az oktatók bére két és félszeresére nőtt az elmúlt öt évben és a jövő év elejétől további béremelés várható – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelős államtitkára az M1 Ma reggel című keddi műsorában.

Varga-Bajusz Veronika közlése szerint jövő év januárjától 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozók bére.

Mint mondta, 2020 óta ez az ötödik béremelés a szakképzésben, melynek eredményeként azóta 2,5 szeresére nőttek a bérek. Mára a legalacsonyabb bér is eléri a 775 ezer forintot, az átlagos havi bér pedig a 890 ezer forintot.

Hozzátette: az emelés 24 ezernél több oktatót érint, melyre az állam 32 milliárd forintos keretet biztosít.

Varga-Bajusz Veronika elmondta azt is, hogy tavaly óta komplex módszertan alapján állítják össze a technikumok top 100-as listáját, fontosnak nevezte, hogy a top 100-as lista első két helyezettje műszaki profilú intézmény. Az első helyen a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium végzett, második lett a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium a harmadik helyezést pedig a Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum érdemelte ki – közölte.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a jógyakorlatokat átveszik egymástól az intézmények például az esélyteremtés, vagy nemzetköziesítés terén.

Varga-Bajusz Veronika kitért arra is, hogy országszerte 34 intézményben fejlesztik az infrastruktúrát, a tanműhelyeket, a duális képzés rendszerét, valamint a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret nyer az oktatásban.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Varga-Bajusz Veronika arról beszélt, hogy azok, akik tavasszal elsőként érkeztek az új technikumi rendszerből, jól megállják a helyüket a munkaerőpiacon.