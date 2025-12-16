Európának költenie kell energiafejlesztésekre

Az ellátás biztonsága érdekében a jövőben is támogatni kell a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának korszerűsítését, kapacitásbővítését – emelte ki az MTI-nek kedden küldött minisztériumi közlemény szerint Lantos Csaba energiaügyi miniszter az Energia Tanács hétfői ülésén Brüsszelben.

A tanács magyar tartózkodás mellett részleges általános megközelítést fogadott el az európai hálózatfinanszírozási eszköz 2028-2034 közötti időszakra szóló rendelettervezetéről. Lantos Csaba nagy hiányosságként értékelte, hogy a tervezet nem biztosít lehetőséget a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának támogatására, miközben a bizottság elvárja a gázbeszerzések diverzifikálását – derült ki a közleményből.

Magyarország elengedhetetlennek tartja a fizikai és geopolitikai realitások figyelembe vételét, mert csak ezekre alapozható érvényes és józan energiapolitika. Ezért is számítunk az Európai Unió pénzügyi támogatására a szénhidrogén-infrastruktúra ellátás biztonságát erősítő korszerűsítéséhez – emelte ki az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A beszámolóból kiderült, hogy a miniszterek első alkalommal tárgyaltak az Európai Bizottság által a közelmúltban közzétett Európai Hálózati Csomagról. Lantos Csaba elmondta, hogy az elmúlt néhány évben egy új „villamosenergia-árfal” kialakulása tapasztalható Gdańsktól Triesztig. Ezért további határozott lépésekre van szükség a villamosenergia-hálózat jobb integrálása érdekében. Úgy vélte, a jövőbeli beruházások tervezésére javasolt, felülről lefelé irányuló megközelítés jogos aggodalmakat vet fel. Egy uniós szinten összehangolt keret előremutató lehet, de kizárólag akkor, ha módot ad a tagállamok sajátosságainak és energiastratégiai prioritásainak figyelembe vételére. Az energiaügyi miniszter végül ismételten hangsúlyozta a szénhidrogén-infrastruktúra projektek támogatásának szükségességet – közölte az EM.