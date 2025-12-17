2025. december 17., szerda

Belföld

Az M30-as út javításainak átadás-átvétele december 16-án zajlott

 2025. december 17. szerda. 3:32
A STRABAG 2025. december 11-én készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat, 2025. december 16-án került sor a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével - közölte az ÉKM kedden az MTI-vel.

Az ÉKM szerint a STRABAG nem vállal felelősséget a saját munkájáért
Az M30-as autópályán az elvégzett javításokra a STRABAG saját munkájára nem vállal írásban garanciát
"Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát" - írták a közleményben.

Hangsúlyozták, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.

