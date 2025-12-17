Belföld
Az ÉKM szerint a STRABAG nem vállal felelősséget a saját munkájáért
Az M30-as út javításainak átadás-átvétele december 16-án zajlott
Az M30-as autópályán az elvégzett javításokra a STRABAG saját munkájára nem vállal írásban garanciát
Fotó: police.hu
"Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát" - írták a közleményben.
Hangsúlyozták, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.