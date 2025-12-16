A nyugati civilizáció nem pusztán politikai vagy gazdasági közösség, hanem közös emberképre és természetes jogokra épülő értékrend – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet: „The Western Commitment to Natural Rights: The Key to Transatlantic Renewal” című rendezvényén, amely a transzatlanti együttműködés jövőjét állította a középpontba.

A nyitóelőadásában Samuel D. Samson, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának vezető szakpolitikai tanácsadója hangsúlyozta: „A Nyugat azért szorul védelemre, mert olyan értékrendre épül, amely az emberi méltóságot és a természetes jogokat állítja középpontba.” Samson szerint az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája minden eddiginél erősebben európai fókuszú, és világos jelzést küld arról, hogy Washington továbbra is szoros szövetségesként tekint Európára.

A panelbeszélgetés során Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra mutatott rá, hogy a patrióta politikai erők sokáig közös cél nélkül működtek, ez azonban az elmúlt időszakban megváltozott. Mint fogalmazott, ma már egyre erősebb az együttműködés és a partnerség a nemzeti elkötelezettségű szereplők között világszerte. Ugyanakkor figyelmeztetett: Európa hajlamos megfeledkezni arról, hogy a jogok mellett mindig következmények is léteznek – erre példaként az uniós vezetés felelőtlennek tartott terveit említette a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a magyar nézőpontból bírálta az európai irányvonalat. Véleménye szerint Európa gazdasági, versenyképességi és geopolitikai értelemben egyaránt súlyt veszít, miközben az uniós elit továbbra is meg van győződve arról, hogy kizárólag a liberális demokrácia egyetlen értelmezése tekinthető legitim kormányzási modellnek.

A beszélgetés során többen is hangsúlyozták: a természetes jogok olyan, az emberi méltóságból fakadó alapelvek, amelyeket nem a kormányzatok adnak, és nem is vehetnek el. Ezek az értékek adják a nyugati civilizáció belső tartását, és ezek képezhetik a transzatlanti együttműködés megújításának alapját is egy gyorsan változó geopolitikai környezetben.

A rendezvény világos üzenete szerint a Nyugat jövője nem technikai szabályozásokon, hanem közös értékeken, felelősségvállaláson és az emberről alkotott közös felfogáson múlik.