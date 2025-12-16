Belföld
A gyerekvédelemben felnövőknek otthonra és munkára van szükségük
A Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón, amelyen aláírta az együttműködési megállapodást Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, Fülöp Attila kiemelte: a 2023-ban indult program célja, hogy – összefogva gazdasági társaságokkal – segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelemi gondoskodásban felnövő fiatalok számára.
A megközelítőleg ötvenezer embert foglalkoztató MÁV-ra korábban is jellemző volt, hogy a hatalmas munkaerőállomány foglalkoztatása közben mindig lehetőséget ad csatlakozni olyan kollégáknak is, akiknek a szorgalmuk és a tehetségük megvan, ha esélyből kevesebbet is kaptak, mint mások – mondta Hegyi Zsolt.