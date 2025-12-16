A gyerekvédelemben felnövőknek otthonra és munkára van szükségük

A gyerekvédelemben felnövő fiataloknak, mint mindenkinek, két dologra van szükségük az életben: otthonra és munkára – hangoztatta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten abból az alkalomból, hogy a MÁV-csoport is csatlakozott az Apponyi Franciska Programhoz.

A Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón, amelyen aláírta az együttműködési megállapodást Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, Fülöp Attila kiemelte: a 2023-ban indult program célja, hogy – összefogva gazdasági társaságokkal – segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelemi gondoskodásban felnövő fiatalok számára.

A megközelítőleg ötvenezer embert foglalkoztató MÁV-ra korábban is jellemző volt, hogy a hatalmas munkaerőállomány foglalkoztatása közben mindig lehetőséget ad csatlakozni olyan kollégáknak is, akiknek a szorgalmuk és a tehetségük megvan, ha esélyből kevesebbet is kaptak, mint mások – mondta Hegyi Zsolt.