Belföld

Zsinórban negyedik éve bővül egy gigawattnál többel a napelemes kapacitás

December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon 2025-ben

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 9:53
December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon 2025-ben. Az egy gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden esztendőben sikerült ezt a szintet újra megugrani. A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000 megawattot ebben a négy évben telepítettek.

Zsinórban negyedik éve bővül egy gigawattnál többel a napelemes kapacitás
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Ina Fassbender

Magyarország világelső a napelemekkel megtermelt áram részarányában. 2019 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a leggyorsabb ütemben a megújulók összes kapacitása. A zöldenergia alapú villamosenergia-termelők beépített teljesítménye idén őszre 9 gigawatt fölé nőtt – tették hozzá.

A következő évek kulcskérdése a tárolás. Januárban megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt felhívása, amely 50 milliárd forinttal ösztönzi a cégeket ipari energiatárolók telepítésére. Februártól jelentkezhetnek a családok az akkumulátor és inverter beszerzését, felszerelését 2,5 millió forinttal segítő pályázatra – közölte az EM.

