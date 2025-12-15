Belföld
Társadalmi elutasítottság övezi Brüsszel terveit
A közvéleménykutatás eredményei:
A Szuverenitásvédelmi Hivatal több alkalommal felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Bizottság és a tagállamokban működő nyomásgyakorló szervezetek – egy brüsszeli vezetésű föderalista birodalom intézményi megalapozása érdekében – a tagállami autonómia gyengítésére törekednek – írták.
A felmérés rámutatott, hogy a közvélemény egyetlen vitatott szabályozási kérdésben sem bízná a döntés jogát Brüsszelre, és ragaszkodik Magyarország önálló mozgásterének megőrzéséhez.
A megkérdezettek döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy – az Európai Unió helyett – a magyar embereknek kell dönteniük a rezsiárak (80 százalék), az illegális migráció és az iskolai szexuális nevelés (75 százalék), illetve a politikai nyomásgyakorló szervezetek tevékenységének (73 százalék) szabályozásáról.
A magyarok ugyancsak magas arányban tartanák nemzeti hatáskörben a kábítószer-használattal és –kereskedelemmel (71 százalék), valamint a homoszexuálisok és transzneműek jogaival (67 százalék) összefüggő döntési jogköröket – tették hozzá.
Ezenfelül a lakosság határozottan ellenzi azt a gyakorlatot, amelynek keretében a brüsszeli elit és a külföldről finanszírozott hálózati szereplők a magyar társadalom értékstruktúrájától idegen ideológiákat igyekeznek rákényszeríteni hazánkra – írták.
A kutatási adatok tanúsága szerint válaszadók többsége (58 százaléka) nem támogatná, hogy az iskolákban genderideológiát oktassanak, ugyanakkor 10-ből 7 magyar (70 százalék) indokoltnak tartja a hazafias nevelést az oktatási intézményekben – áll a közleményben.