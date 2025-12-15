Nagyértékű képalkotó eszközök az egészségügyben

A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban tisztán hazai forrásból – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.

Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése; a készülék szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában. A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján – hangsúlyozta, hozzátéve: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.