Nagyértékű képalkotó eszközök az egészségügyben

Fontos a gyors, precíz diagnosztika

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 22:11
A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban tisztán hazai forrásból – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.

Nagyértékű képalkotó eszközök az egészségügyben
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára
Fotó: Facebook/Takács Péter

Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése; a készülék szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában. A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján – hangsúlyozta, hozzátéve: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.

