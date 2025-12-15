2025. december 15., hétfő

Előd

EUR 385.14 Ft
USD 327.95 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Magyarország nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába

Nem támogatjuk a háborút semmilyen formában

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 10:17
Megosztás

Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Magyarország nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába
A magyar miniszterelnök szerint a tét egyszerű: háború vagy béke
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor bejegyzése szerint a tét egyszerű: háború vagy béke.

„Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi, európaiak, nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút, folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával, ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.

„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni” –írta.

Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink