Hadüzenettel ér fel az európai vezetők célkitűzése + VIDEÓ

Orbán Viktor a héten Brüsszelbe utazik, ahol részt vesz az EU-csúcson. A kormányfő óriási csatára számít a belga fővárosban. Útja előtt a Patriótának adott interjút, amelyben többek között a brüsszeli programról is elárult részleteket.

Csütörtökön reggel kezdődik az Európai Tanács ülése Brüsszelben, amelyen a magyar miniszterelnök is részt vesz. A kormányfő a Patriótának adott interjújában azt mondta: elhúzódó tanácskozásra számít.

„Vagy megkegyelmeznek nekünk és akkor éjfélkor abbahagyjuk, vagy nem kegyelmeznek meg, és akkor ami belefér. Kivilágos kivirradtig” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte: nagyon sok pénz, 230 milliárd euró van az asztalon, ez az orosz befagyasztott vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők.

Orbán Viktor szerint ez felér egy hadüzenettel, súlyos gazdasági bajba rántja az Európai Uniót, és előretol bennünket a háború ösvényén. Ezt kellene megakadályozni, erre azonban kevés esélyt lát a kormányfő.

„Ha nem tudjuk megakadályozni, akkor valahogy ki kell belőle maradni. Ez sem egyszerű” – tette hozzá.

Ugyanakkor nincs nyugati egység, mert az amerikaiak ezt mind nyíltan ellenzik – folytatta a kormányfő. Ők az orosz–amerikai vagyonalapba akarják betenni ezt a pénzt, és a békére akarják fordítani. Az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, nem akarja odaadni a pénzt – hangsúlyozta.

Orbán Viktor emlékeztetett: a brüsszeli vezetők több mint 100 milliárd eurót elköltöttek már az orosz-ukrán háborúra. A polgároknak azt mondták, hogy nekik egy fillérbe sem fog kerülni. A pénz azonban elfogyott, ezért most muszáj valahogy kívülről fedezetet teremteni, mert ha nem, az számos kormány megbukásához vezethetne.

Magyarország álláspontja az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, nem értünk egyet ezzel, és azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak van igazuk: ezt az összeget ott kell hagyni, ahol van, és engedni kell, hogy az amerikaiak meg az oroszok felhasználhassák a béketeremtés érdekében – fejtette ki Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte: mindaz, ami történik, jogszerűtlen, és minden európai uniós jogelvet sért. Magyarország ezért az Európai Bírósághoz fordul. A szlovákok és a csehek is velünk tartanak, a belga miniszterelnök pedig még kitart az álláspontja mellett.

„Nekünk az lenne a jó, hogyha az európai vezetők megvilágosodnának, és a vita végén azt mondanák, hogy az amerikai béketörekvéseket kell támogatni, és még az orosz vagyon ügyét is az amerikai békekísérletnek kell alárendelni. Ez lenne a legjobb kimenetele a dolognak” – fogalmazott.

Orbán Viktor ugyanakkor rámutatott arra, hogy a NATO-főtitkár az uniós álláspontot képviseli és nem az amerikait. Így pedig az USA is belesodródhat egy háborúba. Ilyenre pedig korábban nem volt példa – mondta.

A Tisza Párt megszorító csomagjáról szólva Orbán Viktor azt mondta: most még a tagállami parlamentektől várják azt a döntést, hogy a pénzt adják oda Brüsszelnek, és onnan mehessen Ukrajnába. De a cél az, hogy kiiktassák a nemzeti szereplőket.

Emlékeztetett: Brüsszel már 2018-ban és 2022-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt, mert neki birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok. Másfelől lett egy nyílt konfliktus, egy nyílt törés Brüsszel és Magyarország között a migráció miatt.

A kormányfő szerint ahogyan a migráció ügyében, úgy a háború ügyében is igaza volt a magyaroknak. Úgy fogalmazott: hiba volt beállni Ukrajna mögé, és oda küldeni rengeteg fegyvert és pénzt, az egész stratégia elhibázott volt.

„Ez nem a mi háborúnk, úgy kellett volna kezelni, mint nem európai háborút, és úgy kellett volna segíteni a békekötésben, hogy nem a saját ügyeinket intézzük Ukrajnán keresztül, hanem két szuverén ország háborúját akarjuk lezárni.”

A jövő évi választásokról is beszélt a miniszterelnök. Azt mondta: a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Vagyis most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében.

„Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz” – mutatott rá a kormányfő.