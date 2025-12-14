A terrortámadás után megszólalt a magyar kormány is

„Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségeink biztonsága mellett és zéró tolerancia politikát képvisel az antiszemitizmussal szemben. A magyar és európai zsidó közösségek számíthatnak Magyarországra és a magyar kormányra” – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy a zsidó újév előestéjén elkövetett manchesteri terrorcselekmény után ismét antiszemita mészárlás történt, ezúttal a hanuka előestéjén és Ausztráliában.

Bóka János szerint „az üzenet egyértelmű. Mindenki láthatja, aki akarja: ez a globális intifáda, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed” – fogalmazott a miniszter.

Bóka János azt is írta, hogy „osztozunk az elhunyt áldozatokért viselt gyászban. Reméljük a sebesült áldozatok felépülését. Kívánunk erőt és kitartást a megtámadott zsidó közösségnek. A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett.”