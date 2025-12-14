Átlépte az 1,6 milliót a nemzeti konzultáció

Több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban, töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” című kérdőívet, ez a magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak – hangsúlyozta a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap.

Hidvéghi Balázs a kormány nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban. Az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek – közölte. Azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi zajlik körülöttünk. Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg – mondta.

„Sajnos, tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát” – szögezte le.

Kifejtette, hogy egy háborúra való felkészülés általában fokozatosan zajlik, és ennek jól felismerhető lépései vannak: először a háborúpárti vezetők egyre gyakrabban beszélnek külső fenyegetésről. A békeszándékot gyengeségként állítják be. Megemelik a katonai költségvetéseket, felpörgetik a fegyverbeszerzéseket. A társadalmat fokozatosan hozzászoktatják ahhoz a gondolathoz, hogy áldozatot kell hozniuk. Azt a benyomást keltik, mintha a háború nem választás lenne, hanem elkerülhetetlen válasz egy kényszerhelyzetre. Végül pedig a lakosságtól kérnek áldozatot, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be, vagyis több befizetést kérnek az emberektől – mondta.

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel most pontosan ezt csinálja. Háborús üzemmódra akarják átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak. A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy „Ez a mi háborúnk!”, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is – tette hozzá.

A NATO főtitkára arról beszél, hogy fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át. A brüsszeli háborúpárti többség pedig sorra szavazza meg azokat a döntéseket, amelyek nem a békét, hanem a háború eszkalációját szolgálják. Közben Brüsszel bábjai szerte Európában a saját országaikat állítják át háborús üzemmódra – mondta. A háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, arra kérik a szülőket, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, hogy háborúba kell majd menniük. Sorkatonaságot vezetnek be, és adóemeléseket hajtanak végre a háborús terveik finanszírozására. Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és előkészítették a pénzbehajtást is.

„A nemzeti konzultációt éppen ezért indítottuk el: hogy tiltakozzunk ezek ellen” – fogalmazott.

„Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar gyermekes családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól akarjanak pénzt beszedni egy olyan háborúra, amely nem a miénk, és amelyet minél előbb le kellene zárni” – tette hozzá.

A kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása még zajlik, ezek eredményeit hamarosan ismertetni fogjuk – ígérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.