Új közvilágítási pályázat

Kiemelt érdeklődés övezte a Magyar falu program és a Jedlik Ányos Energetikai Program közös, a kistelepülések közvilágítási rendszerének megújítását támogató pályázatát: közel 1250 önkormányzat nyújtott be pályázatot a maximum 50 millió forint értékű támogatásra – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken a Facebook-oldalán.

Gyopáros Alpár ezt úgy értékelte a közösségi oldalán, hogy a kormány ismét meghallotta falvak hangját.

Az eredeti 18 milliárd forint összegű keretet több mint 4 milliárd forinttal megemelte a kormány, hogy valamennyi érvényes pályázatot benyújtó 5000 lélekszám alatti település elnyerhesse a támogatást – jelezte. Hozzátette, hogy így 22,4 milliárd forint értékben több mint 1200 önkormányzat kezdhet bele a település közvilágítási rendszerének korszerűsítésébe.

A támogatásból lámpatest és tartozékainak beszerzése, cseréje, autonóm szabályozhatóságuk kiépítése valósítható meg, amely nemcsak korszerűbbé, de energiahatékonyabbá is teszi a kistelepülések közvilágítási rendszerét – fejtette ki a politikus.

Közölte azt is, hogy ezt a támogatási lehetőséget is a falusi önkormányzatok kérésére indította a kormány a Magyar falu programban, hiszen jelentős rezsicsökkenés várható a korszerűsítésnek köszönhetően.

Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a kistelepülésektől az elszámolható költségeket teljes egészében átvállalja az állam.

Megjegyezte, hogy a rezsiterhek csökkenése, valamint a fenntarthatóbb energiafogyasztás mellett fontos szempont, hogy a kistelepülések biztonságosabbá válnak lakóik számára, egyúttal vonzóbb arcukat mutatják vendégeik felé.

Hozzátette, hogy a Magyar falu program keretében eddig nagyságrendileg 1300 milliárd forint támogatás érkezett a hazai kistelepülésekre.

„A munka folytatódik, hamarosan újabb jó hírekkel jelentkezünk Hajrá, falvak!” – zárta a bejegyzését a kormánybiztos.

Gyopáros Alpár a bejegyzés alatti hozzászólásában úgy fogalmazott, hogy „amikor a falvak kérnek, a kormány lép. Több forrás, több nyertes, korszerűbb közvilágítás”. Ez a vidék megbecsülése – tette hozzá.