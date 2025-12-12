Gázolt a vonat Sződligetnél

Elgázolt egy embert a vonat Sződligetnél, a Sződ-Sződliget megállóhelyen – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Azt írták: a Budapestre tartó szerelvényen mintegy százötven ember utazott. Hozzátették: a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A MÁV Csoport tájékoztatása szerint a Vácról 16:04-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S70-es vonat ütött el egy embert. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő estig – egy vágányon haladhatnak a vonatok Göd és Vác között – fűzték hozzá.

Jelezték: a Budapest–Vác–Szob vonalon 15-30 perccel hosszabb menetidőkre, kimaradó vagy esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra lehet számítani.

A forgalmi változások részleteiről közölték: a szobi Z70-es, G70-es vonatok a Nyugati pályaudvar és Vác között S70-es vonatként közlekednek – a Nyugatiból óra 15 perckor és a Vácról Budapestre óra 34-kor induló S70-es vonatok esetében. Megállnak az S70-es járatok megállási helyein is. Vác és Szob között Z70-es és G70-es vonatként, késéssel közlekednek mindkét irányban – ismertették.

Rögzítették továbbá: a Szobról induló vonatok Vácról óra 34-kor S70-es járatként indulnak tovább a Nyugati pályaudvarra, az EuroCityk pedig teljes útvonalon közlekednek, de megnő a menetidejük.

Közleményében a vasúttársaság felhívta a figyelmet arra is, hogy a Vác és Budapest között a VOLÁN menetrend szerinti járatain elfogadják a vasúti jegyeket is.