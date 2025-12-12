2025. december 12., péntek

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

A vasárnapig megrendelt Gondosórát még karácsony előtt kézbesítik

Fő a biztonság

MH/MTI
 2025. december 12. péntek. 21:16
Megosztás

Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a Gondosórát, az ünnepek előtt megkapják – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pénteken közzétett Facebook-videójában.

A vasárnapig megrendelt Gondosórát még karácsony előtt kézbesítik
Nyitrai Zsolt
Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

A Gondosóra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg – mondta Nyitrai Zsolt.

Most, az ünnepek közeledtével egy új akciót indítunk. Amennyiben Ön 65 év feletti, és még nincs Gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér Önhöz – mondta a miniszterelnök főtanácsadója.

„Ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!” – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink