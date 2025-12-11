Magyarország óriási versenyelőnnyel bír majd az ukrajnai háború után

Magyarország óriási versenyelőnnyel bír majd az ukrajnai háború lezárását követő időszakban, mert megőrizte a kölcsönös tiszteletre és előnyökre alapozott kapcsolatait mind a keleti, mind a nyugati irányban - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a Mathias Corvinus Collegium (MCC) pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy ma Magyarország az egyetlen európai ország, amely mind keleti, mind pedig nyugati irányban jó kapcsolatokkal rendelkezik, s nincs más olyan vezető Orbán Viktor miniszterelnökön kívül, aki az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban egyaránt szívesen látott vendég.

"Nekünk ez egy elképesztő versenyelőnyünk majd a háború utáni időszakra. Mert én továbbra is azt gondolom, hogy a háború utáni időszakot egy nagyhatalmak közötti megállapodás fogja karakterizálni. Ebben sincs semmi új, mert általában a háborúk után ez így szokott lenni" - mondta.

"És ebben az új világrendben, amit majd a nagyhatalmak fognak meghatározni, abban biztosak lehetünk, hogy akik meghatározzák a világrendet, azokkal mi a kölcsönös tisztelet talaján álló kapcsolatteremtési képességben maradtunk egyedüliként Európában" - folytatta.

"Ez azért is fontos, mert a többiek, akik ezt a képességet nem tudták fenntartani az alapvetően ideológiai elven folytatott külpolitikai stratégiájuk miatt, azok ebben a versenyben mind mögülünk indulnak" - tette hozzá. Majd rámutatott, hogy ezen jó kapcsolatoknak köszönhető például az, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszektort érintő friss amerikai szankciók alól, ezáltal pedig továbbra is fenn lehet tartani hazánk ellátásbiztonságát.

"Azért mégiscsak úgy volt, hogy Oroszországból nem vásárolhattunk volna olajat, mire a miniszterelnök elment Washingtonba, és végül csak vásárolhatunk. Majd elment Moszkvába, ahol megállapodott abban, hogy azok a mennyiségek, amikkel ki tudjuk használni ezt a jogi helyzetet, azok érkezhetnek, majd elment Isztambulba, ott biztosították arról, hogy a szállítási útvonal is rendben van" - sorolta.

Szijjártó Péter ezután érintette az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó REPowerEU-rendeletet, s ezzel kapcsolatban sérelmezte, hogy az Európai Unióban az energiaellátás is politikai-ideológiai kérdéssé vált, holott pusztán fizikai és földrajzi kérdésről van szó.

"A fűtés még mindig gázzal működik, a benzin meg olajból lesz. És a gázt meg a benzint vagy az olajat leginkább csövön lehet szállítani (…) És ezért baj, hogy ezt most ideológiai szinten kezelik, mert sajtótájékoztatókkal meg jól eltalált nyilatkozatokkal még nem sikerült befűtenie senkinek otthon" - fogalmazott.

Majd figyelmeztetett, hogy a brüsszeli tervek, ha megvalósulnak, akkor óriási problémát fognak okozni, főként Magyarországnak és Szlovákiának, de igazából egész Európának. Kifejtette, hogy a rendelet értelmében kiesne a hazánkat ma ellátó két kőolajvezeték közül az egyik, és egyedül a Horvátországból érkező maradna, márpedig ezzel több gond is van.

"Egy, mióta a háború elindult, a horvátok az európai átlag ötszörösére emelték ezen vezeték tranzitdíját. Úgy, hogy még nincsenek monopolhelyzetben, de már most ötszörösére felemelték. Kettő, ennek a vezetéknek a maximális kapacitása olyan, mint a Columbo felesége, hogy most már mindenki róla beszél, azonban még senki nem látta.

Ugyanis minden egyes teszt, amit elindítottunk, körülbelül két óra után bukott meg" - mutatott rá. Illetve aláhúzta, hogy a földgáz esetében is hasonló a helyzet, ugyanis mivel Ukrajna elzárta a tranzitot, a Török Áramlat vezeték kiiktatásával már évi 26,5 milliárd köbméternyi bejövő kapacitás esne ki Magyarországon.

"A szlovákokkal közösen próbáljuk a dolgot kezelni. És persze bírósági beadványt fogunk készíteni meg minden, de azért látni kell, hogy ma Európában a mainstream, ami uralja az egészet, az a fizikai realitást, a mindennapi valóságot nem képes az ideológiák elé helyezni. Úgyhogy most így állunk.

Én mindig azt kérdezem a kollégáktól Brüsszelben, hogy mondják meg, mivel indokoljam a magyar embereknek, hogy az eddigi energiaforrásoknál most drágábban és kevésbé megbízhatóan fogunk energiát venni. Milyen érvet lehet emögé odatenni, ugyanis szerintem józan ésszel ilyen érvet előállítani nem lehet" - vélekedett.

A miniszter végezetül üdvözölte a világszerte zajló patrióta forradalmat, amely újabb lendületet kapott Donald Trump amerikai elnökké választásával, és ezzel szavai szerint mára más fénytörésbe kerültek a dolgok. "Az európai liberális elitnek egy viszonylag fontos célkitűzése, hogy minket kiiktassanak. Mert pontosan tudják, hogy ha a patrióta magyar kormány kiiktatható, akkor az összes, a mainstream által elképzelt célt el lehet érni, vagy legalábbis sokkal könnyebben el lehet érni, mint most" - jelentette ki.

"Európát belenyomni a háborúba, a migránsokat behozni Európába, genderőrületet terjeszteni - ez nélkülünk azért most elég könnyen menne. De mi még ugye fogjuk a dolgot, és mivel most egyelőre egyedül fogjuk, ezért aztán nyilván ránk fókuszál a mainstream elit, hogy a magyarokat kell eltakarítani" - fűzte hozzá. "Úgyhogy ezért is fontos majd az április jövőre, hogy ne lehessen az, hogy eltakarítsanak minket az útból, mert akkor ez a sok őrület ez mind itt elterjed" - összegzett.