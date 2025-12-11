Szánthó Miklós: A jobboldallal az is jól jár, aki nem oda szavaz

A jobboldallal az is jól jár, aki nem oda szavaz, a Tiszával az is rosszul jár, aki oda szavazna - hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a #Szabad magyarok a megszorítások ellen munkacsoport alakuló ülésén mondott köszöntőjében szerdán Budapesten.

Szánthó Miklós úgy fogalmazott: most családbarát, munkaalapú társadalmat támogató adórendszer és kiszámítható, stabil nyugdíjrendszer van Magyarországon, de kiszivárgott egy 600 oldalas, 7260 milliárd forintos baloldali megszorítócsomag, amely mindezt veszélybe sodorná.

"Ezért alakult meg a #Szabad magyarok a megszorítások ellen munkacsoport, amellyel célunk az, hogy szakmai érvekkel, szakértők megszólalásaival bemutassuk ennek a megszorítócsomagnak az elemeit, bemutassuk, miért veszélyes ez Magyarországra" - mondta.

A főigazgató közölte: a Tisza letagadja a programját, pedig a saját szakértői írták alá. Hozzátette: a megszorítócsomag azokat is rosszul érintené, akik körében "a mondás szerint" a Tisza népszerűbb.

"A Tisza baloldali programja kicsit olyan, mint a Bokros-csomag és a brüsszeli követeléslisták szerelemgyereke" - jelentette ki Szánthó Miklós, aki rámutatott: a Tisza programjában számos témában fellelhető a brüsszeli álláspont, mint például, hogy a családi kedvezmények diszkriminatívak, hogy az alacsony társasági adó torzítja az európai versenyt, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer, vagy hogy az egészségügyet privatizálni kellene.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója rámutatott, az elmúlt 15 évben "eltűnt a feketegazdaság, kifehéredett a szürkegazdaság", és alacsonyabb adókulcsok mellett többet dolgoznak az emberek. Szavai szerint létrejött egy olyan adórendszer, ami a munkavégzést támogatja, megszüntette az adóelkerülést, előmozdította a cégeknél a tőkefelhalmozást, ösztönzi az innovációt és felszabadítja a kreatív energiákat. Ez jó a vállalkozások számára is - jelentette ki.

A kutatási igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kkv-szektorban alacsonyak az adók, akkor a cégek szívesen toboroznak új munkaerőt, megtartják a dolgozóikat, fejleszteni tudják a béreket. Ha viszont kihívások érik a szektort, például adóemelés formájában, akkor leépítenek, elhalasztják a beruházásokat, nem veszik meg az új technológiákat, lemaradnak - sorolta.

Pásztor Szabolcs hangsúlyozta: az elmúlt évek adókönnyítéseinek köszönhetően a kkv-szektor jó helyzetbe került, a vállalkozások jó minőségű beszállítói lettek a multinacionális cégeknek. Megjegyezte továbbá: a BMW gyárért 160 település versenyzett világszerte, és az alacsony adó fontos szempont volt abban, hogy a külföldi befektető végül Debrecent választotta.

Boros Imre közgazdász, volt miniszter azt mondta: a Tisza programjában rejlő megszorítás nem egyebet jelent, mint hogy "lecsipegetnének" minden magyarországi jövedelemtulajdonostól, munkavállalótól, cégtől, még az államkasszától is. Ez mindenkit rosszul érintene - húzta alá, megjegyezve: véleménye szerint a társadalom iránti felelősségérzet csak a jobboldalon létezik. Hozzátette: a polgári oldal mindenféle módon ösztönzi a családalapítást, ezzel szemben a baloldal úgy gondolkodik, hogy "elszedünk mindent, majd sajátos céljainknak megfelelően ide-oda adagolunk, ha jól viselkedtek."

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyugdíjas szervezetének elnöke kiemelte: a nyugdíjasok helyzetén nagyon sokat javítottak az elmúlt 15 évben a kormány intézkedései, például a 13. havi nyugdíj visszavezetése. Hozzátette: már bejelentették a 14. havi nyugdíjat is, amire számítanak az idősek. "Ha a Tisza lesz, mindezt azonnal elveszik" - jelentette ki, hozzátéve: a nyugdíj megadóztatása "rosszindulat az idősek felé", akárcsak az, hogy betegségük esetén a fizetős magánegészségügy szolgáltatásait vegyék igénybe.