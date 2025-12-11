Már csak húsz nap van hátra

Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig: újabb 50 százalékkal emeli a kormány a családi adókedvezményt, személyijövedelemadó-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, és a 30 év alatti édesanyák is szja-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.

Úgy folytatta, hogy a januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai, idén júliustól szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes szja-mentességet.

A nemzeti kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket: 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák számára vezetjük be a teljes szja-mentességet – írta.

„Mi a családok támogatásában hiszünk, de vannak, akik brutális adóemelésekre készülnek. A Tisza teljesen fel akarja számolni a családi adórendszert: magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket, le akarja építeni a családi adókedvezményt, és meg akarja szüntetni a gyed-et, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Kiemelte, hogy a kormány emeli a gyed maximális havi összegét a jelenlegi bruttó 407 120 forintról – a minimálbér 11 százalékos emelésével – jövőre 451 920 forintra.

A Tisza Párt viszont ezt elvenné, amivel a gyed maximális összegében részesülő családok havonta 44 ezer, éves szinten 537 ezer forinttal kapnának kevesebbet – fűzte hozzá.

„Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – írta az államtitkár, aki egy linket is megosztott a bejegyzésében: https://csaladiadocsokkentes.hu/.