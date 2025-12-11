Dobogós helyet csípett meg a METU

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség évről évre meghirdeti a „Legjobb Női Munkahely” pályázatot, amelyen résztvevő szervezetek kinyilvánítják elkötelezettségüket a nők és férfiak munkahelyi esélyegyenlőségének előmozdítása iránt - írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU). Mint olvasható, a campus a rangos megmérettetésen a 3. helyezést szerezte meg. A díj odaítélésénél az értékelési szempontok között szerepelt többek között a tisztességes munkafeltételek biztosítása, a karrierlehetőségek és az előmenetel támogatása, az egészség és a jó közérzet megőrzésének, valamint a készségek fejlesztésének lehetősége, továbbá a munka és a magánélet összeegyeztethetősége.

Mint fogalmaztak, a METU hangsúlyt fektet a rugalmas munkaidő és a távmunka kialakítására is.

Czene Gréta elnök-vezérigazgató a díjátadáskor kiemelte, ez az elismerés nem csupán egy cím, hanem megerősítés, mi szerint jó úton járunk abban, hogy a munkahely nálunk a teljesítmény mellett az emberi méltóságról, az egyensúlyról és az esélyekről is szóljon. Utalt rá, az elismerés számukra egyszerre feladat is. Azt üzeni, hogy amit eddig tettünk - azaz a rugalmas munkavégzés, a családbarát intézkedések, a visszatérő kismamák támogatása, a mentorálási és fejlődési programok - működnek, de tovább kell erősítenünk őket. Hozzátette, folytatják a munkát azért, hogy csökkentsék a pályaelhagyás kockázatát a gyermekvállalás időszakában.