Egészen elképesztő: Brüsszel újabb kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, ezúttal a "médiaszabadság" miatt - írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon csütörtökön.

Bejegyzésében felhívta a figyelmet arra: eközben Ukrajnában ellenzéki képviselőket börtönöznek be és akadályozzák az ország elhagyásában, ellenzéki médiumokat cenzúráznak vagy bezárnak, és európaiak pénzéből milliárdokat sikkaszt el a brüsszeli-ukrán háborús maffia.

"Ha Brüsszel csak fele annyi időt fordítana a béke megteremtésére, a migráció elleni védekezésre és az európai gazdaság helyreállítására, mint amennyit Magyarország támadására, akkor Európa nem ott tartana, ahol ma: a háború és az összeomlás szélén" - zárta bejegyzését Kovács Zoltán.