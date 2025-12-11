Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthette, akik „sikeres emberek, nagy koponyák”.

Orbán Viktor a posztjában hangsúlyozta: az Egyesült Államok frissen közzétett nemzetbiztonsági stratégiája az elmúlt évek egyik legfontosabb dokumentuma, amely új megvilágításba helyezi az európai helyzetet.

Orbán Viktor szerint a stratégia Brüsszelről „abban a stílusban beszél”, ahogyan korábban a Biden-adminisztráció és az európai intézmények fogalmaztak Magyarországról. Úgy véli, az amerikaiak világosan látják, hogy Európa egy gazdasági zsákutcába jutott, és egy gyenge szövetséges sem önmagát nem képes megvédeni, sem a nemzetközi ügyekben nem támasz.

A miniszterelnök szerint a dokumentum civilizációs válság jeleit is számon kéri Európán, és azt is rögzíti: az európai liberális politika hibát követett el akkor, amikor „felégette” az Oroszországgal kiépített kapcsolatokat.

Orbán Viktor úgy véli, hogy az amerikai döntéshozók stratégiai szinten új alapokra helyeznék az európai–orosz viszonyt.

Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását – azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon tizenöt éve küzdünk. És végre nem egyedül – fogalmazott.