Gulyás Gergely: Nem hajtjuk végre a brüsszeli paktumot, egyetlen migránst sem fogadunk be

„A migrációs paktummal kapcsolatos brüsszeli végrehajtási határozat a migránsok elosztásának rendjében gondolkodva állapítja meg a Magyarországra vonatkozó létszámokat. Ez a mechanizmus válsághelyzet esetén korlátlanul teszi lehetővé a migránsok elosztását. Ezt a határozatot nem hajtjuk végre, egyetlen migránst sem fogadunk be, hiszen az ezzel kapcsolatos népszavazáson elsöprő többség utasította el a betelepítést. Újra hangsúlyozzuk, hogy kizárólag ránk, magyarokra tartozik, hogy kivel élünk együtt – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget Vezető Miniszter a szerda reggeli kormányinfón a jövő heti EU-csúccsal kapcsolatos felkészülés jegyében.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy ugyancsak élesen magyarellenes a versenyképesség rombolását szolgáló határozat-tervezet, a Repower EU, amely az orosz olaj szállítására vonatkozó szankciós intézkedés. Kiemelte, hogy ez esetben egyhangú döntés szükséges kell, de ahogy eddig, úgy Magyarország ezután is megvétózza majd.

„Mivel az ellenünk irányuló javaslat teljes egészében tiltaná meg az orosz kőolaj és földgáz behozatalát. ezt a döntést a rezsicsökkentés elleni nyílt támadásnak értékeljük” - tette hozzá a miniszter. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja támadni az EU bíróságán - közölte Gulyás Gergely.

A miniszter azt is bejelentette, hogy lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel. Kiemelte: ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamosenergia-ellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme vagy vállalja ennek telepítését, ehhez pedig egy 10 kilowatt kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez két és fél millió forintos, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány - mondta el a miniszter.

A 86/87-es gyorsforgalmi utak fejlesztéséről és a repülőtéri gyorsvasútra vonatkozó koncesszió kiírásáról is döntött a kormány.

„Olyan területeken kell fejleszteni, ahol piaci megtérülés is feltételezhető” - mondta a miniszter.

A kormány a Szölő utcai nevelőintézetben történtekkel is foglalkozott.

„Miután a belügyminiszter tájékoztatást adott a nyomozásról, tisztáztuk, hogy ez a nevelőintézet speciális rendeltetése a fiatalkorúak börtöne. A kormány arról döntött, hogy a fiatalokat a rendőrség felügyelete alá helyezik. Gyors és hatékony intézkedések következnek, a rendőrség pedig átveszi ezen intézmények irányítását” - tudatta Gulyás Gergely.

Ezután kérdésekre válaszolt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. A kormányszóvivő hazai és EU-s fejlesztésekről is tájékoztatást adott.



Lapunk kérdésére Gulyás Gergely elmondta, hogy nem terveznek előre hozott választásokat, hiába szeretné azt Magyar Péter.



Ez a kétségbeesés szüleménye – jelezte a miniszter, hiszen ép ésszel 4-5 hónappal a választások előtt nem követel senki előrehozott választást.

A miniszter szerint ez azért van, mert a Tisza Párt megszorító csomagjának a nyilvánosságra kerülése miatt a párton belül is tapasztalható a kétségbeesés.

Kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely a budapesti Szőlő utcai nevelőintézettel kapcsolatban kifejtette: a Belügyminisztérium folytatta le azt a vizsgálatot, amelynek köszönhetően az intézet korábbi vezetőjével szemben alapos gyanú merült fel bűncselekményre az életvitele és sok minden más miatt.

Emiatt kezdődött büntetőeljárás és sikerült feltárni mindazokat a visszaéléseket, amelyek már ismertté váltak, ha voltak abban mulasztások, hogy ezek miért nem derültek ki korábban, azt is vizsgálni kell.

Hogy most a rendőrség felügyelete és irányítása alá került az intézmény, azt Gulyás Gergely jó döntésnek nevezte, mert „ha ezeket az intézményeket a rendőrség irányította volna, akkor ilyen nem fordult volna elő”. Megismételte, hogy a Juhász Péter Pállal szemben folyamatban lévő büntetőeljárás korábbi állása során nem volt kiskorú sértett, de „hogy egyébként egy intézményben az elmúlt 15 évben történt-e bármilyen más bűncselekmény, adott esetben kiskorúak sérelmére, erről a kormány nem tud nyilatkozni”, ugyanakkor az emberi gyarlóságot és aljasságot kizárni egyetlen kormány sem fogja tudni soha.

A kormány legfőbb felelőssége az, hogy ilyen esetekben a lehető legszigorúbban járjon el, a nyomozást - amennyire a kormány a maga eszközeivel tudja - ezeknek az intézményeknek a közreműködésével segítse elő, és a lehető legszigorúbb szabályokat állapítsa meg az ilyen esetekre - emelte ki a miniszter.

Vitályos Eszter a Képzőművészeti Egyetemen történt erőszakos üggyel kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: az elsőfokú, a vádlottat felmentő ítélet alapos okkal nem volt támadható, ezért azt az ügyészség tudomásul vette. Ha az Igazságügyi Minisztérium azt látja, hogy a jogalkotónak be kell lépnie, akkor természetesen be is fog lépni, de ezt egyedi ügyként és egy egyedi bírósági ítéletként minősítették.

A Fidesz bántalmazott nőkért létrehozott digitális polgári körének alapítójaként megszólítva azt válaszolta egy kérdésre, hogy az Igazságügyi Minisztériummal és több civil szervezettel kapcsolatban is egyeztetéseket folytatott már a kapcsolati erőszak, a bántalmazás kapcsán, és lesz olyan javaslatuk, amelyet hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Az Isztambuli Egyezménynek vannak olyan rendelkezései, amelyeket nem kívánnak ratifikálni, de a bántalmazással, kapcsolati erőszakkal kapcsolatos rendelkezéseit már beemelték a magyar jogrendbe.

Gulyás Gergely véleményét kérdezték azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor egy bizottsági meghallgatáson azt mondta, ha kiderül, hogy a Szőlő utcai ügyben általa kinevezett rendőri vezetők hibáztak, megfontolja a lemondását. A miniszter szerint nincs oka erre Pintér Sándornak, ugyanakkor azt vizsgálni kell, hogy bármilyen hatóságnak, rendőrségnek volt-e felelőssége abban, hogy ez az ügy ilyen későn került nyilvánosságra.

A miniszter arra a kérdésre, hogy reális-e 2028-ra az 1000 eurós minimálbér elérése, azt válaszolta, „jó esélyünk van rá”.

A főváros számlájáról leemelt 6 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban a miniszter azt mondta, az államkincstár vezetője bűncselekményt követne el, jogellenesen járna el, ha nem hajtaná be a tartozásokat, egyúttal visszautasította azt a vádat, hogy a kormány vagy az államkincstár a csőd felé tolná Budapestet.

Nem kellene, hogy csődöt jelentsen az, ha valaki eleget tesz a szolidaritás kötelezettségnek, főleg, hogy a főváros bevételei lényegesen nagyobb mértékben nőttek, mint az adófizetési kötelezettségei - jegyezte meg.

Arra a felvetésre, hogy miért nem fizette még ki a kormány a fővárosnak a tömegközlekedésre vonatkozó 12 milliárd forintos éves normatívát, valamint a trolibeszerzésre járó több mint 8 milliárd forintot, Gulyás Gergely azt válaszolta, a 8 milliárd forintot Budapest meg fogja kapni, a 12 milliárd forintot pedig azért nem utalták még el, mert a főpolgármester „ül a szerződésen” és még nem írta alá.

A miniszter ugyanakkor megjegyezte, hogy a fővárosnak köztartozásai vannak, amelybe a tömegközlekedési támogatást bele lehet számítani.

Vitályos Esztert arról kérdezték, indul-e egyéni jelöltként a Dunakanyarban a jövő tavaszi választáson. A kormányszóvivő azt mondta, a jelöltállításnak van egy rendje, de úgy tervezi, hogy indul.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, Krasznahorkai László Nobel-díja magyar siker.

Az M1 híradójának az EU migrációs intézkedésének végrehajtásáról feltett kérdésére a miniszter elmondta: vélhetően kötelezettségszegési eljárás fog indulni az országgal szemben, de a magyar kormány nem tett le arról, hogy ezeket a szabályokat megváltoztassa. Sem a szlovákok, sem a csehek és még a Donald Tusk vezette lengyel kormány sem tartja végrehajthatónak, elfogadhatónak ezt a szabályozást - fogalmazott.

Hozzátette: ez az ügy azért súlyos, mert a nyugat-európai társadalmak „a migrációval tönkretették saját magukat”, és ennek Közép-Európa számára nem szabad követendő modellnek lennie.

Számunkra elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió brüsszeli központjában úgy gondolják: a multikulturális társadalmak a jók és szét kell verni a hagyományosan létrejött, kulturális értelemben vett nemzetet - mondta Gulyás Gergely.

A Mandiner kérdésére a miniszter elmondta: a segélyhiteltörvénnyel kapcsolatban a kormány örülne annak, ha ezt a jogszabályt nem kellene alkalmaznia. Ez arra az esetre van, hogyha a főváros a saját dolgozóinak nem akarna vagy tudna fizetni, de, hogyha kifizet mindenkit, akkor nincs rá szükség - egyértelműsítette.



Gulyás Gergely a novemberi 3,8 százalékos inflációs adatról úgy nyilatkozott: sem a nyugdíjmérés mértékén, sem a jövő évi inflációs prognózison nem változtat a kabinet.

„Nekünk az a fontos, hogy a nyugdíjemelés mértéke elérje vagy meghaladja az infláció mértékét, szerintünk ennek megfelelünk, sőt, most úgy tűnik, hogy a jövő évben inkább meg fogja haladni, de természetesen a jegybanknak a prognózisaiból lehet friss következtetéseket leszűrni” - fogalmazott.

Arra, hogy a kormánynak van-e elvárása a jegybank kamatcsökkentéséről, a miniszter úgy válaszolt: a monetáris politika a Nemzeti Bank hatásköre, a kormány általános véleménye szerint a magyar gazdaságnak minél alacsonyabb kamatszint tesz jót.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely megszorításokra épülő programnak nevezte a Tisza Párt programját.

Amikor Magyarországon baloldali kormány volt, akkor előbb vagy utóbb mindig megszorítások következtek, úgy tűnik, a Tisza esetében már egy kész program áll rendelkezésre, ami brüsszeli ihletettségű - mutatott rá.

Az Otthon Start januári kiterjesztéséről azt mondta, mindenhol a helyi önkormányzat szabályozásától függ a külterületekre vonatkozó kiterjesztés, vagyis ahol az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges közműveket, ott lehetőség van a program területi bővítésére. A program az új lakásépítésekben pozitív eredményt hozott, az új lakások száma a következő két éven belül legalább tizenötezerre fog nőni - mondta.

Az árrésszabályozás kapcsán emlékeztetett, az intézkedést legutóbb három hónappal hosszabbították meg és amikor ez lejár, akkor értékelik az inflációs környezetet és döntenek a meghosszabbításáról.

A miniszter közlése szerint Németh Szilárd a Fidesz elnökségi tagjaként maga volt azon az állásponton, hogy mást ajánlott képviselőjelöltnek és ennek megfelelően a párt elnöksége „jó szívvel ajánlja” így Király Nórát.

A tiszaburai választással kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta: mindenkinek tudnia kell, hogy a szavazók befolyásolásának ez a formája súlyos bűncselekmény. Megítélése szerint az eset rávilágít arra is, hogy a választási szervek jól működnek, mert ha a feltárt befolyásolás a választás eredményét alapvetően megkérdőjelezi, akkor a választás megismétlése a megfelelő eszköz. Ilyen esetben a bűnüldöző szerveknek van feladatuk, büntetőeljárást kell indítani, aminek önmagában is elriasztó ereje van a hasonló cselekmények elkövetői számára - fogalmazott.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormánykoalíció 15 éve kormányozza az országot, nincs olyan terület, ahol az eddigi lépéseik és azutáni vállalásaik ne lennének ismertek„ a családpolitikától a nemzetpolitikán át a gazdaságpolitikáig.

„Nem hiszem, hogy a magyar választóknak e tekintetben nagy csalódást tudnánk okozni" - mondta, hozzátéve, hogy mind a 106 helyen megvan a jelöltjük.

A következő EU-csúcsról úgy fogalmazott, nagy vita van arról, hogy az orosz jegybank befagyasztott befektetése elkobozható-e vagy sem.

Úgy látjuk, hogy ebben még az európai nagyhatalmak is kénytelenek voltak hátrébb lépni, mert olyan megoldás, ami a nemzetközi jog szempontjából ne lenne vállalhatatlanul veszélyes, nincs, ilyet nem lehet csinálni - fogalmazott.

Rámutatott: a közös hitelfelvétel Ukrajna támogatására nem lehet sikeres, mert az egyhangúságot kíván és Magyarország ehhez nem járul hozzá. Megjegyezte, a szlovák kormány is hasonló jelzést tett az EU felé és miután Andrej Babis lett Csehország miniszterelnöke, „olyan sok jóra azért onnan sem számíthat Brüsszel".

Gulyás Gergely a Budapesttel kapcsolatos egyeztetések hiányára vonatkozó felvetésre azt válaszolta, a főpolgármester a levelében három dolgot kért. A „trolipénz" majdnem 9 milliárd forintos összegét a kormány kifizeti, a költségvetési törvény szerint is a BKV-nak járó 12 milliárd forint pedig azon múlik, hogy mikor írja alá a szerződést a kormánnyal - mondta.

A szolidaritási hozzájárulás be nem fizetése miatt azonban hiába ülünk le egyeztetni, mert ezt törvény szabályozza, legfeljebb a jövőre nézve lehetne ezt módosítani, ebben nem tudnak eleget tenni a főváros kérésének - hangoztatta.

A főváros működőképességének fenntartását illető veszély kapcsán megjegyezte: az új törvény „garancia a fővárosnak arra, hogy nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy a saját cégei ne működjenek", és az ott dolgozók ne kapják meg a fizetésüket.

Az önkormányzatok általános helyzetét illetően azt mondta a miniszter, harminc olyan önkormányzat van, ahol csődbiztosokat rendeltek ki, nagy részben kistelepülések speciális problémái miatt. Indokoltnak nevezte az önkormányzati rendszer finanszírozásának áttekintését, adott esetben megváltoztatását; szavai szerint erre Navracsics Tibornak van is ilyen felhatalmazása, megbízása a kormánytól.

A következő Országgyűlés lesz abban a helyzetben, hogy bizonyos önkormányzati finanszírozási szabályokon változtasson - mondta.

„Ma az állam által folyósított normatívák jó néhány területen nem, vagy nagyon szűkösen elegendők a kötelező feladatellátásra", és a szolidaritási hozzájárulásról is érdemes tárgyalni - fogalmazott.

A főváros azonban az ország leggazdagabb önkormányzata a legnagyobb iparűzésiadó-bevétellel, ami éppen a kormány politikájának köszönhetően nőtt meg jelentősen az elmúlt években - emlékeztetett.



Arra a kérdésre, hogy Donald Trump a Politicónak adott interjúban azt mondta, nem volt konkrét megállapodás egy Magyarországnak nyújtandó pénzügyi védőpajzsról, a miniszter elmondta: a tárgyalásokon az a magyar igény merült fel, hogy az Egyesült Államok adott esetben pénzügyi védőpajzsot, segítségnyújtást tud-e nyújtani, amire határozott igen volt az amerikai elnök válasza.

Minden megállapodás, ami ott köttetett, szóbeli volt, de „konkrét vállalás az Egyesült Államok részéről az ilyen esetben való segítségnyújtás", aminek a megfelelő formáiról meg kell állapodni majd papíron is - hangoztatta.

Kitért arra is, hogy 2012-ben az ellenzék javaslatára elfogadtak egy olyan házszabálymódosítást, ami szerint parlamenti vizsgálóbizottság nem hozható létre olyan ügyben, ahol büntetőeljárás van folyamatban.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a Patrióta-család tagjaiként Magyarország és Csehország kormányfői most lesznek először lesz abban a helyzetben, hogy az uniós csúcstalálkozót megelőzően az annak napirendjén szereplő témákról is egyeztetnek miniszterelnökökként.

A Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a frakciójában ül, ami mindent megtett annak érdekében, hogy a migránsok kvóta szerinti elosztása megvalósuljon, emellett a Tisza képviselői mindig úgy beszélnek a migrációról, mint ami nagy lehetőséget jelent ennek az országnak - mondta, hozzátéve, a párt a migrációs paktumot nem egyszerűen csak elfogadja és végrehajtja, hanem támogatja is.

A párt gazdasági programjának napvilágra kerülése egy lebukás-sorozatnak egy eleme volt - fogalmazott.

Az orosz vagyon európai befagyasztására utalva azt mondta, az oroszok is fagyasztottak be európai vagyont, vagyis nyilvánvaló, hogy az Oroszországban található európai céges vagyonok sorsa osztozna a Európában befagyasztott orosz vagyon sorsában, ezért is tart több EU-s tagállam az orosz vagyon elkobozásától. Ennek a következménye még az is lehet, hogy Európa mint befektetési lehetőség és piac nagyon meggyengül - mondta.

A miniszter a nevelést és az oktatást közvetlenül segítők alacsony bérének rendezésére vonatkozó kérdésre azt mondta: „lényegesen alacsonyabb annál, mint amilyennek lennie kellene, ezért természetesen indokolt az, hogy az ő bérük is emelkedjen".

Kitért arra: a pedagógusbér kapcsán a kormány tett egy vállalást az Európai Unió felé, ezért részben európai uniós összegeket fordítanak a pedagógusok béremelésre is, de ez nem terjed ki a segítőkre, ezért a bérolló „nagyon kinyílt", és ez okoz érthető feszültséget, amivel a kormány foglalkozni fog.

Gulyás Gergely egy mésik kérdésre azt válaszolra: Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egy kisgyermekes apuka megjegyzésére tett válaszának stílusáért elnézést kért, tartalmilag leírta, hogy pontosan mi volt a helyzet.

„A legfontosabb az, hogy ilyen helyzet ne álljon elő", tehát ha egy gyermekosztályon a fűtést nem javítják meg azonnal, annak kell, hogy felelőse legyen - fogalmazott.

A köztársasági elnök jogállásának megerősítése kapcsán feltett kérdésre a miniszter elmondta: azért most terjesztették be ezt a javaslatot, mert az államfő jelezte, hogy ”a saját jogállása kapcsán lát olyan hiátust, ami visszaélésekre adhat okot„, ezért elfogadták az ő észrevételét.