Orbán Viktor: Brüsszel abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen

A miniszterelnök saját közösségi oldalán reflektált

MH
 2025. december 9. kedd. 8:04
Frissítve: 2025. december 9. 9:42
"Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek" - fogalmazott a kormányfő kedd reggel.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Anadolu via AFP/Serhat Cagdas

A miniszterelnök hozzátette: "A déli irányt lezártuk, de a migrációs paktummal nyakunkon a nyugati front. A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük. Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre".

Orbán Viktor arról is írt, hogy július még messze van, de jövő áprilisban választások lesznek.

"A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett" - zárta sorait a miniszterelnök.

