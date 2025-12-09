Magyarországra költözik a földgázvállalat

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén leszögezte, hogy a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg.

Rámutatott, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés. Arra is kitért, hogy ezen energetikai együttműködés nélkül nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit sem, így háromszorosára nőhetnének az energiaárak.

„A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni. Ugyanakkor Brüsszellel és sajnos Kijevvel is küzdeni kell azért, hogy az energiaellátásunk hosszú távon biztonságban legyen” – figyelmeztetett.

„Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket” – folytatta.

„Most az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra” – jelentette be.

„Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá. Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is” – erősítette meg.

A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, s abbéli reményét fejezte ki, hogy ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.

„Látni, hogy a nemzetközi energiapiacon a tulajdonosi struktúra jelentős mértékben át fog alakulni a szankciós környezet miatt. Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk abban, hogy sikeres tárgyalásokat tudjanak folytatni ebben a feje tetejére álló nemzetközi energiapiaci helyzetben” – fogalmazott.

Szijjártó Péter az ülés után kifejtette, hogy Magyarország negyedik éve él az ukrajnai háború szomszédságában, és hazánk nagy árat fizet egy olyan fegyveres konfliktusért, amelyhez semmi köze nincs, így érdekelt a mielőbbi békében.

„Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a béke visszatérjen Közép-Európába, s ezért az álláspontunkért négy éve nagyon durva támadások érnek minket folyamatosan. Szeretném világossá tenni azt, hogy mi nagyra becsüljük Donald Trump békeerőfeszítéseit, támogatjuk az orosz-amerikai tárgyalásokat, és felszólítjuk mindazokat, akik eddig aláásták a béketárgyalásokat, hogy ezentúl ne tegyék” – mondta.

Majd úgy vélekedett, hogy mostanra bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el, amihez nyitva kell tartani a párbeszéd csatornáit.

„És ezért mi, magyarok mindig is fenntartottuk a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést és párbeszédet Oroszországgal” – emlékeztetett.