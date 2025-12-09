2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin

Most először nem Budapestre hívták meg

MH
 2025. december 9. kedd. 19:01
Megosztás

A Roszatom vezérigazgatója azt szeretné, ha Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is ott lenne a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségén.

Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt meghívták a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségére
Fotó: AFP/Pool/Alexander Kazakov

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt meghívták a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségére 2026 februárjára – írja a Gazeta.

Az orosz lap idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki azt mondta, hogy az amerikai szankciók feloldása után az új blokkok a 2030-as évek közepére elkészülhetnek, így Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálna.

A paksi bővítés jelenleg a legnagyobb, építési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt az egész Európai Unióban – írta meg a Mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink