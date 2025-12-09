2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Harminc év után újra Magyarországon a paraguayi elnök

Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés

MH/ MTI
 2025. december 9. kedd. 16:43
Megosztás

Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Harminc év után újra Magyarországon a paraguayi elnök
Orbűn Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Santiago Pena paraguayi elnököt
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne – fogalmazott.

„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek” – fejtette ki.

„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – írta Orbán Viktor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink