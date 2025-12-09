A kormány ott áll az önkormányzatok mögött, ha nehézségek állnak elő – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, a vis maior támogatások odaítéléséről szóló okiratok átadásán.

A miniszter köszöntőjében felidézte: 2011 óta, immár 14 éve minden évben megnyílik a költségvetésben az a lehetőség, hogy a kormány rendkívüli esetben támogatást nyújtson az önkormányzatoknak.

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek önhibájukon kívül valamely természeti katasztrófa vagy csapás következtében kárt szenvedtek, illetve azoknak, amelyek a jövőbeni csapások megelőzése érdekében beruházásokat akarnak végezni – ismertette.

A miniszter közlése szerint általában évente mintegy ötmilliárd forintot tud a költségvetés erre a célra áldozni, ami szerencsés esetben elegendő, de van, amikor pótolni kell az összeget.

Idén már csaknem négymilliárd forint összegben ítéltek meg támogatást kárelhárításra vagy kármegelőzésre – mondta Navracsics Tibor. Hozzátette: a mostani alkalommal 22 önkormányzat összegen 521 forint értékben kap támogatást a kormánytól, ennek az összegnek mintegy felét, 200 millió forintot Budapest főváros kapja.

A miniszter kiemelte: az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra, hiszen közös célt szolgálnak, a közjó érdekében, a polgárok életét és biztonságát szolgálva végzik munkájukat.