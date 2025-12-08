Újra reflektorfényben Magyarország migrációs modellje

Az Egyesült Államok elnöke követendő példaként emlegette Magyarországnak az illegális migrációra reagáló szigorú intézkedéseit.

Élesen bírálta az amerikai elnök Európa migrációs politikáját, amely megítélése szerint a kontinens kulturális alapjait is veszélyezteti.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia szerint a tömeges migráció miatt egyes európai NATO-tagállamok „többségében nem-európaivá” válhatnak, ami hosszú távon megbízhatóságukat kérdőjelezheti meg az Egyesült Államok szemszögéből

– írja a hirado.hu cikke.

Donald Trump Magyarország szigorú bevándorlási intézkedéseit követendő példaként emlegette szembeállítva azt Nyugat-Európa liberálisabb gyakorlatával.