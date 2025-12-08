2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Újra reflektorfényben Magyarország migrációs modellje

Követendő példaként emlegette az amerikai elnök

MH
 2025. december 8. hétfő. 22:44
Megosztás

Az Egyesült Államok elnöke követendő példaként emlegette Magyarországnak az illegális migrációra reagáló szigorú intézkedéseit.

Újra reflektorfényben Magyarország migrációs modellje
Az Egyesült Államok elnöke követendő példaként emlegette Magyarországnak az illegális migrációra reagáló szigorú intézkedéseit
Fotó: AFP/Saul Loeb

Élesen bírálta az amerikai elnök Európa migrációs politikáját, amely megítélése szerint a kontinens kulturális alapjait is veszélyezteti.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia szerint a tömeges migráció miatt egyes európai NATO-tagállamok „többségében nem-európaivá” válhatnak, ami hosszú távon megbízhatóságukat kérdőjelezheti meg az Egyesült Államok szemszögéből

– írja a hirado.hu cikke.

Donald Trump Magyarország szigorú bevándorlási intézkedéseit követendő példaként emlegette szembeállítva azt Nyugat-Európa liberálisabb gyakorlatával.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink