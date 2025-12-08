Belföld
Újra reflektorfényben Magyarország migrációs modellje
Követendő példaként emlegette az amerikai elnök
Az Egyesült Államok elnöke követendő példaként emlegette Magyarországnak az illegális migrációra reagáló szigorú intézkedéseit
Fotó: AFP/Saul Loeb
Élesen bírálta az amerikai elnök Európa migrációs politikáját, amely megítélése szerint a kontinens kulturális alapjait is veszélyezteti.
Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia szerint a tömeges migráció miatt egyes európai NATO-tagállamok „többségében nem-európaivá” válhatnak, ami hosszú távon megbízhatóságukat kérdőjelezheti meg az Egyesült Államok szemszögéből
– írja a hirado.hu cikke.
Donald Trump Magyarország szigorú bevándorlási intézkedéseit követendő példaként emlegette szembeállítva azt Nyugat-Európa liberálisabb gyakorlatával.