Megújult a Bethesda kórház

Ahol az orvosok, ápolók keresztény szemlélettel tudnak hozzájárulni a gyógyításhoz, ott annak hatékonysága sokkal nagyobb – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a megújult Bethesda református gyermekkórház átadásán hétfőn Budapesten.

A Bethesda Gyermekkórház küldetése mindig is a gyermekek testi-lelki egészségének legmagasabb szakmai színvonalú, ugyanakkor emberközpontú támogatása volt

Soltész Miklós a kórház felújítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón kiemelte: az egyházi intézményekben amellett, hogy becsülettel, tisztességgel gyógyítanak, hozzáteszik a „lelki pluszt”, amely „igazoltan javítja” az eredményességet.

Közölte: a Bethesdában csaknem 630 millió forintos beruházás valósult meg annak érdekében, hogy a gyermekek és szüleik olyan körülmények közé érkezzenek, amelyek méltók a gyógyításhoz, ápoláshoz. Megjegyezte: óriási dolog, hogy jutott pénz a kórház felújítására a háborús időszak alatt is, amikor különösen oda kell figyelni a beruházásokra.

Az államtitkár felidézte, hogy a 2010 előtti időszakban sok kórházat bezártak Magyarországon. „Elhatároztuk, hogy kórházmentők leszünk, nem pedig bezárók” – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt tizenöt évben 91 kórházat tudtak nagymértékben felújítani, köztük egyházi fenntartású intézményeket is.

Kitért arra is, hogy a Semmelweis-terv keretében a kormány megszüntette a hálapénzt, aminek köszönhetően soha nem látott mértékben, mintegy 60 százalékkal nőtt a fiatal orvosok jelenléte a magyar egészségügyben. 2010-ben alig több, mint 9100 fiatal orvos volt, most a számuk megközelíti a 15 ezret – ismertette.

Velkey György, a Bethesda főigazgatója elmondta, hogy a 629 millió forintos beruházás keretében egyebek mellett megújult a kórház főépülete kívülről, átalakult a főbejárat és a belső fogadó tér, megvalósítottak egy konyhai beruházást, modern apartmanokat alakítottak ki arra a célra, hogy a legsúlyosabb állapotú gyerekek a szüleikkel együtt lakhassanak az elhúzódó kezelések idején. Úgy folytatta: ebből a pénzből újult meg a gyermekpszichiátriai részleg is, ezen kívül komplex informatikai fejlesztést hajtottak végre, létrehoztak egy call centert, továbbá elindult egy bölcsőde megvalósítása is.

A főigazgató rámutatott arra, hogy a magyar egészségügy szakmai színvonala sokkal magasabb, mint az intézmények szolgáltatási színvonala, és a Bethesda most jelentőset lépett előre abban, hogy az utóbbi tényező javuljon.

Velkey György hangsúlyozta: a Bethesdában szeretnének mindent megadni a betegeknek, vagyis a gyógyításon túl jóllétet, családi ellátást, szociális segítséget, spirituális támogatást, oktatást, és közösséget.