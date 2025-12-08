A következő négy évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a szentendrei HÉV, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

Négy éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak

Hegyi Zsolt elmondta: 2029-ig teljesen megújul a szentendrei HÉV: megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, továbbá vadonatúj szerelvények érkeznek.

Magasabb peronok létesülnek, hogy ne kelljen lépcsőzni, amikor a járműre felszállunk, minden peronra lehetséges lesz az eljutás lépcsőzés nélkül – részletezte.

„A Batthyány téren új lift létesül a fonódó villamos megállójába, a Margit hídnál új kijáratokat nyitunk, itt is épül lift, a Tímár utcánál pedig eltűnik a gyalogosok és kerékpárosok életét évtizedek óta megkeserítő felüljáró, és szintbeli átkelő létesül” – mondta.

Mint ismertette: új lift létesül Rómaifürdőnél és Békásmegyeren is, ahol mozgólépcsőt is építenek. Békásmegyer és Szentendre között több helyen növelik a pályasebességet, Pomázon és Szentendrén új épület épül, könnyítik az átszállást az autóbuszokra, és ahol csak lehet, új parkolóhelyek létesülnek az autók és a kerékpárok számára – sorolta a vezérigazgató.

Arra is kitért, hogy „vadonatúj, egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált” szerelvények érkeznek a szentendrei HÉV-re.

„A felújítás tehát nemcsak szépségtapasz a ma problémáira, hanem hosszú távon megoldja és fejleszti az agglomerációs közlekedést” –mondtaHegyi Zsolt.