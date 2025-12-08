2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Elhunyt az olimpiai bronzérmes kézilabdázó

Gyászol a sporttársadalom

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 18:12
Megosztás

Hetvenkét éves korában elhunyt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet, az 1976-os montréali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa – tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) fia, Csajbók Sándor.

Elhunyt az olimpiai bronzérmes kézilabdázó
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, s 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.

Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink