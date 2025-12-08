Új polgármestert választottak Tolnanémediben és Vereben, maradt a régi Héderváron

A Nemzeti Választási Iroda honlapjának adatai szerint a polgármesteri tisztségért öt független jelölt indult. Gölöncsér Lászlóra 132-en szavaztak, ami az összes voks 28,95 százaléka. Vigh László korábbi polgármester 112 (24,56 százalék), Györe Krisztina 101 (22,15 százalék), Pongrácz Zsófia 93 (20,39 százalék), Selymes Imre 18 (3,95 százalék) szavazatot kapott.

A 950 fős településen négy képviselőt is választottak, a mandátumokért tizenegy független jelölt indult. A 780 választásra jogosult közül a polgármester-jelöltekre 461-en voksoltak, ami 59,1 százalékos részvételt jelent, 5 szavazat érvénytelen volt.

Héderváron pedig a korábbi polgármester, Ábrahám Szilvia lett a polgármester a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson.

A függetlenként induló Ábrahám Szilvia a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 279 szavazatot kapott. Kihívói, a szintén függetlenként induló Juhász Máté 201, Somogyi Péter pedig 39 voksot kapott. Az időközi választáson képviselőket is választanak, aminek eredménye még nem ismert. A hat képviselői helyért 16 független jelölt indult. A névjegyzékben szereplő 1103 ember közül 527-en adták le szavazatukat, ami 47,78 százalékos részvételi arányt jelent. Hét szavazat érvénytelen volt. Héderváron az időközi választást azért írták ki, mert a képviselő-testület szeptember 25-i ülésén a feloszlásáról döntött.

Vereben Márton Béla kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi időközi választáson, így ő lett a Fejér vármegyei település polgármestere - közölte a település körjegyzője az MTI-vel.

Bognár Dalma elmondta, hogy a négy független jelölt közül Márton Béla 209, Csuday István 14, az eddigi településvezető, Espár Sándor 77, míg Varjas Tímea 70 voksot kapott. A választási névjegyzékben szereplő 652 választópolgárból 373 szavazott, ami 57,2 százalékos részvételi arányt jelent. Az időközi választáson képviselőket is választanak, annak eredménye még nem ismert. A nyolc képviselő-jelölt mindegyike független. Az időközi polgármester- és képviselőválasztásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület szeptember 15-én kimondta feloszlását.