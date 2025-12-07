Soltész Miklós: A családba, nemzetbe, kereszténységbe vetett hit erősítése a megmaradást segíti

A magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy erősítse a külhoni magyarok családba, nemzetbe és kereszténységbe vetett hitét, mert ezzel megmaradásukat segíti - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a közmédiának Székelyszentkirályon.

"A magyar kormánynak az a legfőbb szempontja, hogy nemzetben is, kereszténységben is megmaradjanak az itt élő testvéreink és hála Istennek ezt tapasztaltam most az elmúlt napokban Székelyföldön, és most itt Székelyszentkirályon is. Rengeteg gyermek volt, sok-sok hívő, és örültek ennek a csodálatos összefogásnak, aminek része nyilván a magyar kormány, de része az a mester is, aki elvégzi a munkáját, és része az egyházközség és az egész falu is" - emelte ki az államtitkár.

Soltész Miklós példaértékűnek nevezte a székelyszentkirályi közösség összefogását és kitartását. Úgy vélekedett: jó lenne ezt a hitet más európai országokba és településekre is eljuttatni.

"A keresztény hit, ami mégiscsak Európa gyökereit adja és az erejét adja, az nem ártana, ha visszatérne, mert az megtartó erő. A másik: hogyha kereszténység van, ott békesség is van. Óriási nagy szükség van erre" - fogalmazott.

Az államtitkár az ünnepségen a családba, nemzetbe és Krisztus tanításába vetett hitük erősítésére biztatta a székelyszentkirályiakat. Rámutatott: Szent István király megrendíthetetlen keresztény hitét példázza az, hogy fia, Szent Imre elvesztése ellenére is a Szűzanyának ajánlotta fel országát. Bíztak a jövőben azok az elődök is, akik 230 éve felépítették a székelyszentkirályi templomot és azok is, akik a második világháború idején, 1943-ban székelykaput emeletek a templomhoz vezető úton - tette hozzá.

Soltész Miklós köszöntetet mondott az egyháztanácsnak, település vezetőinek, hogy ma is bíznak a jövőben és arra kérte őket, hogy gyermekeiknek is adják tovább a keresztény hitet és hazaszeretetet.

"Köszönjük azt a kitartást és hitet, amelyet ezer év óta, az elmúlt száz évben is bizonyított ez a közösség. Számíthatnak ránk a következő évtizedben is, nem is kérdés, mi ott leszünk, amíg lehet, segítünk. És amikor ezek a gyermekek fölnőnek, akkor remélem és biztos is vagyok benne, hogy ugyanígy a karzatokat is meg fogják tölteni ők is, gyermekeik is, családjaik is. Isten áldja Önöket!" - zárta köszöntőjét Székelyszentkirályon az egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár.