Paksi Atomerőmű: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Varga Imre
Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.