Paksi Atomerőmű: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez - olvasható a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében.

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe (képünk illusztráció)

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.