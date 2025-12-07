2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Paksi Atomerőmű: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be

MH
 2025. december 7. vasárnap. 11:18
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez - olvasható a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében.

Paksi Atomerőmű: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Varga Imre

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.

